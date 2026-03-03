Kαραπαπάς: «Μην πιστεύετε σε fake news, ας δείξουμε σεβασμό και στους αθλητές που οι πατρίδες τους είναι στις φλόγες»

Ο Κώστας Καραπαπάς, με σχετικό του στόρι θέλησε να βάλει... στοπ στα όσα δημοσιεύματα συνδέουν αθλητή του Ολυμπιακού με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός τόνισε ότι σ' έναν πόλεμο το πρώτο θύμα πάντα είναι η αλήθεια και έκανε λόγο για fake news.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Καραπαπάς έγραψε στα social media του:

«Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια. Μην πιστεύετε σε fake news και ας δείξουμε σεβασμό και στους αθλητές και σε όλους τους ανθρώπους που οι πατρίδες τους είναι στις φλόγες.

Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα θέμα που αγγίζει κάθε χώρα του κόσμου και επηρεάζει όλο τον πλανήτη.

ΥΓ: Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προλάβει ότι γράφεται από κάθε τυχάρπαστο που του έρχεται κάτι στο κεφάλι, ούτε φυσικά και την αναπαραγωγή του».