Kαραπαπάς: «Μην πιστεύετε σε fake news, ας δείξουμε σεβασμό και στους αθλητές που οι πατρίδες τους είναι στις φλόγες»
Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός τόνισε ότι σ' έναν πόλεμο το πρώτο θύμα πάντα είναι η αλήθεια και έκανε λόγο για fake news.
Συγκεκριμένα, ο Κώστας Καραπαπάς έγραψε στα social media του:
«Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια. Μην πιστεύετε σε fake news και ας δείξουμε σεβασμό και στους αθλητές και σε όλους τους ανθρώπους που οι πατρίδες τους είναι στις φλόγες.
Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα θέμα που αγγίζει κάθε χώρα του κόσμου και επηρεάζει όλο τον πλανήτη.
ΥΓ: Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προλάβει ότι γράφεται από κάθε τυχάρπαστο που του έρχεται κάτι στο κεφάλι, ούτε φυσικά και την αναπαραγωγή του».
