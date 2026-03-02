Μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ράσταβατς, στον Αστέρα ψάχνουν το 4ο προπονητή που θα κάτσει στον πάγκο. Αντωνόπουλος και Φεράντο στο κιτρινομπλέ κάδρο!

Σάββας Παντελίδης, Κρις Κόουλμαν και τώρα ποιος; Ο Αστέρας Τρίπολης είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Σε θέση που δεν έχει συνηθίσει από τη σεζόν 2007-2008 που είναι στη Stoiximan Super League.

Οι Αρκάδες, είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς, όντας στο -5 από την ΑΕΛ Novibet και τον Παναιτωλικό. Πλέον, το καράβι χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ για να καταφέρει να βγει σε ήρεμες θάλασσες και πάλι.

Αντωνόπουλος ή Φεράντο

Τι θα γίνει, λοιπόν, όσον αφορά στον πάγκο της ομάδας; Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο άνθρωπος που οδηγεί τη Β' ομάδα φέτος με μεγάλη επιτυχία στο πρωτάθλημα της Super League 2 δεν αποκλείεται να πάρει το... χρίσμα. Ο 54χρονος κόουτς σε 21 ματς φέτος έχει 10 νίκες, 6 ισοπαλίες και 5 ήττες.

Από την άλλη, ο κόουτς που πάντα αρέσει και είναι στη λίστα των ανθρώπων της ομάδας, δεν είναι άλλος από τον Χουάν Φεράντο. Ο 45χρονος μας συστήθηκε μέσω του Εργοτέλη, στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Βόλο, μετά εργάστηκε στον Πανσερραϊκό και φέτος σε 25 ματς με τον Βόλο είχε 11 νίκες, 2 ισοπαλίες και 12 ήττες.

Μένει να δούμε ποιος εκ των δύο, τελικά, θα κάτσει στο.. δύσκολο πάγκο της ομάδας της Τρίπολης.