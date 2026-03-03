Ο Άρης θα χρειαστεί να αλλάξει τα 2/4 της άμυνάς του ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο καθώς ο Νοά Σούντμπεργκ υπέστη θλάση και διάταση ο Νοά Φαντιγκά.

Οι δύο ποδοσφαιριστές επιβαρύνθηκαν από τις διαδοχικές συμμετοχές και μάλιστα ο Νοά Φαντιγκά αντικαταστάθηκε υποχρεωτικά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Σούντμπεργκ και Φαντιγκά υποβλήθηκαν σήμερα (3/3) σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι ο πρώτος υπέστη θλάση, πράγμα που σημαίνει ότι σίγουρα θα χάσει τον αγώνα (7/3) με τον Ατρόμητο και την επόμενη εβδομάδα θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάστασή του. Ο Νοά Φαντιγκά έχει διάταση, θεωρείται αδύνατο να προλάβει το παιχνίδι με την ομάδα του Περιστερίου και θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα.

Σε ότι αφορά τον Χαμζά Μεντίλ, ο Μαρονικός πλάγιος μπακ απέφυγε τον μυϊκό τραυματισμό, προς το παρόν όμως δεν είναι καθόλου βέβαιη η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.