ΟΦΗ: Χωρίς Μπόρχα στην Λεωφόρο
Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις παίκτες για διαφορετικούς λόγους.
Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή και θα μείνει στο Ηράκελιο, λόγω της γέννησης του γιου του. Ο Ισπανός όπως είναι απόλυτα κατανοητό πήρε σχετική άδεια από τον προπονητή του, ώστε να μείνει κοντά στην γυναίκα του και τα δυο παιδιά τους.
Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Αποστολάκης είχε δηλωθεί να εκτίσει ποινή καρτών κόντρα στο Τριφύλλι, ενώ ο Ζήσης Καραχάλιος συνέχισε το ατομικό του προγραμμα.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαινοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο και Ισέκα.
