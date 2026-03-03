Η αποστολή του ΟΦΗ για την εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (4/3, 18:00). Εκτός Μπόρχα, Αποστολάκης και Καραχάλιος.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις παίκτες για διαφορετικούς λόγους.

Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή και θα μείνει στο Ηράκελιο, λόγω της γέννησης του γιου του. Ο Ισπανός όπως είναι απόλυτα κατανοητό πήρε σχετική άδεια από τον προπονητή του, ώστε να μείνει κοντά στην γυναίκα του και τα δυο παιδιά τους.

Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Αποστολάκης είχε δηλωθεί να εκτίσει ποινή καρτών κόντρα στο Τριφύλλι, ενώ ο Ζήσης Καραχάλιος συνέχισε το ατομικό του προγραμμα.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαινοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο και Ισέκα.