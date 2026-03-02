ΟΦΗ: Απουσίασε από την προπόνηση ενόψει Παναθηναϊκού ο... μπαμπάς Μπόρχα
Χωρίς τον Μπόρχα Γκονθάλεθ πραγματοποιήθηκε η προτελευταία προπόνηση του ΟΦΗ πριν το εξ αναβολής ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (4/3, 18:00). Ο Ισπανός μπακ δεν προπονήθηκε υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη για ευχάριστο λόγο, καθώς έγινε για δεύτερη φορά πατέρας!
Η αγαπημένη του ακραίου οπισθοφύλακα των Κρητικών, Παουλίνα, έφερε στον κόσμο την Κυριακή (1/3) τον δεύτερο «καρπό» του έρωτα τους. Ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο θα ονομάζεται Ματέο και το ζευγάρι ανέβασε φωτογραφία με την κόρη τους να φιλάει το νεογέννητο αδελφάκι της.
Παραμονή του αγώνα με το Τριφύλλι θα κριθεί εάν ο Μπόρχα θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Αθήνα ή εάν θα μείνει στο πλευρό της συζύγου του.
Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ασκήσεις τακτικής. Ο Ζήσης Καραχάλιος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και είναι στο τελικό στάδιο αγωνιστικής επανόδου.
Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (3/3), στις 11:00, μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί η αποστολή για τον αγώνα της Λεωφόρου.
