Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαεδιακό.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως είναι πλέον στην διάθεση των φιλάθλων του τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, ο οποίος θα κρίνει στην ουσία ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στα Play Offs της λίγκας.

Οι «πράσινοι» αναμένεται να έχουν την υποστήριξη παραπάνω από 2 χιλ. οπαδών τους στο «Λάμπρος Κατσώνης», οι οποίοι μπορούν να ξεκινήσουν από σήμερα να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους.

Αρχικά έγινε διαθέσιμη η θύρα 4 του σταδίου, με την τιμή τους να ορίζεται στα 30 ευρώ κι έπειτα δόθηκε και η θύρα 5, με την τιμή εκεί να ανεβαίνει και να φτάνει τα 40 ευρώ. Ανάλογες είναι οι τιμές που είχαν δοθεί και στα αντίστοιχα ματς με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (8/3, 19:00), ότι διαθέσιμη είναι η θύρα 5. Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται στα 40 ευρώ.

