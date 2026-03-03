Να μην ξεχάσουμε ποτέ το βράδυ που ο Σαββίδης δεσμεύτηκε και άλλαξε το ελληνικό ποδόσφαιρο

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου με αφορμή κάποιες φωνές για τη διαιτησία αλλά και την περίοδο τώρα στις αρχές Μαρτίου, θυμάται μία από τις πιο μεγάλες νύχτες στο ποδόσφαιρο της χώρας και θυμίζει τι ακριβώς είχε πει ο Ιβάν Σαββίδης και τι έκανε μετέπειτα.

Γι΄ακόμη μία χρονιά η Ελλάδα απολαμβάνει ένα απόλυτα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα! Φέτος μαζί με τον ΠΑΟΚ το διεκδικούν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, κάποιες από τις περασμένες σεζόν ήταν κοντά και οι τέσσερις μεγάλοι! Τυχερές οι νέες γενιές που ζουν αυτές τις καταστάσεις!

Αφορμή για το κείμενο οι επιπόλαιες ή σκόπιμες (για τις εντυπώσεις) φωνές για τη διαιτησία εν έτη 2026, αλλά και ένα παιχνίδι που έγινε τέτοιες μέρες του Μαρτίου το 2016. Ακριβώς δέκα χρόνια πριν! Ήταν 2 Μαρτίου εκείνη τη χρονιά, όταν ο Ολυμπιακός είχε φροντίσει να εξασφαλίσει τα πάντα και σε όλα τα επίπεδα, στο περιβόητο 100-0 σε κάθε τι που θα μπορούσε να φανταστεί ο φίλαθλος. Σε ημιτελικό κυπέλλου η… αμόλυντη ΚΕΔ είχε ορίσει τον Αθηναίο Παππά, ενώ έξτρα πίσω από τη μία εστία είχε πάρει θέση ο Μήτσιος! Ήταν τα χρόνια που μας «πουλούσαν» τον παπά ότι με τους επιπρόσθετους θα μειώνονταν τα λάθη και σε τελικό κυπέλλου ο Μανιάτης του Ολυμπιακού απέκρουσε με το χέρι πάνω στη γραμμή, αλλά και ο έξτρα που ήταν ακριβώς στο ένα μέτρο, αρνήθηκε να υποδείξει το πέναλτι υπέρ του Αστέρα!

Ο Παππάς στην Τούμπα έπαιζε το γνωστό 100-0 για τον Ολυμπιακό, αυτό δεν έφθανε, στο τέλος ο Καπίνο ανέτρεπε τον Μακ, ο Αθηναίος δεν έδωσε κάτι και ο κόσμος για πολλοστή φορά έσπασε τα κάγκελα και μπήκε μέσα! Σχεδόν κάθε Κυριακή είχαμε τέτοια επεισόδια, όπου έπαιζε ο Ολυμπιακός ή όπου αλλού αγωνίζονταν άλλες ομάδες που έπρεπε να απολαύσουν εύνοια.

Εκείνο το βράδυ θυμάμαι πολύ καθαρά ότι βλέπαμε τις δηλώσεις του Ιβάν Σαββίδη και φυσικά δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα καταφέρει να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του και να κερδίσει εκείνο το απίθανο ερυθρόλευκο τέρας στην ΕΠΟ, στους διαιτητές, στους βοηθούς, στους παρατηρητές, στα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα. Παντού…

Έλεγε ο Σαββίδης μεταξύ άλλων:

- Δυστυχώς δεν βλέπουμε καμία θετική κίνηση στο ποδόσφαιρο.

- Αυτή η κατάσταση στο ποδόσφαιρο προκάλεσε όσα είδαμε σήμερα στην Τούμπα και δεν αρέσει σε κανέναν.

- Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στο ποδόσφαιρο της Αθήνας. Πρέπει να κοιτάξουμε όλη την Ελλάδα.

- Πρέπει να διώξουμε διαιτητές όπως ο σημερινός.

- Να παραιτηθεί αμέσως ο Γιώργος Γκιρτζίκης.

- Θεωρώ ότι ο Μαρινάκης πρέπει να σταματήσει αυτά τα απαράδεκτα πράγματα είτε να φύγει από το ποδόσφαιρο.

- Το σημερινό παιχνίδι πρέπει να ξαναγίνει με ξένο διαιτητή.

- Δεν θα πάμε στην Αθήνα για τον επαναληπτικό αν δεν αλλάξει η κατάσταση στο ποδόσφαιρο άμεσα. Δεν θα αλλάξω την απόφαση μου.

- Προειδοποιώ τους διαιτητές: Μην παίζετε με την φωτιά. Κάντε στην άκρη. Είναι ποινικά αδικήματα αυτά που κάνετε στο ποδόσφαιρο.

- Η πολιτεία που είναι; Γιατί δεν αναλαμβάνει την ευθύνη; Πόσο θα κάνουμε υπομονή;

- Δεν ντράπηκαν μπροστά σε 30.000 κόσμο να κάνουν ότι έκαναν. Δεν φοβούνται αυτοί οι άνθρωποι ούτε τον Θεό, ούτε τον διάολο.

- Δεν θα ανεχτώ να τρώω τα αποφάγια της Αθήνας.

- Να έρθουν ξένοι διαιτητές για όλα τα ντέρμπι. Αν δεν έχει λεφτά η ΕΠΟ για ξένους διαιτητές η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα αναλάβει τα έξοδα.

- Το λέω επίσημα. Δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μας κοροϊδεύουν.

- Χαιρετίσματα ξανά σε όσους καταστρέφουν το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ ακόμα και αν μείνει μόνος θα συνεχίσει να κάνει ενέργειες για την διάλυση του κατεστημένου στο ποδόσφαιρο. Δεν θα περιμένουμε τον Οκτώβριο.

- Ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ θα είναι από την Θεσσαλονίκη».

Απίστευτο; Φοβερό τώρα που γυρίζουμε 10 χρόνια πίσω και καταγράφουμε την ακρίβεια με την οποία περιέγραφε την κατάσταση, αλλά και τις λύσεις που θα έδινε; Τα είπε και τα έκανε! Τα κατάφερε! Ο ΠΑΟΚ θυσιάστηκε, ΔΕΝ κατέβηκε στο δεύτερο ματς, αλλά από εκείνο το βράδυ ξεκίνησε την μεγαλύτερη επανάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ φυσικά συνεισέφεραν ακολουθώντας την απόφαση του ΠΑΟΚ και του Σαββίδη και τελικά σύντομα κατάφερναν να διώξουν τους… Παππάδες από τα γήπεδα, αλλά και με όλες τις αλλαγές να διαμορφώσουν σκηνικό υγιούς ανταγωνισμού σε πολύ-πολύ-πολύ- ΠΟΛΥ πιο καθαρό σκηνικό στα γήπεδα.

Όπως τα είπε ο Σαββίδης, έτσι τα έκανε σε μία βραδιά που γράφτηκε στην ιστορία και ΔΕΝ πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ! Τεράστια η προσφορά του ΠΑΟΚ και του Σαββίδη κι αυτό φυσικά το ξέρουν καλά όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι άνω των 18-20 ετών που θυμούνται τι συνέβαινε πριν στο 100-0 και ζουν εδώ και χρόνια ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη, κάτι που εννοείται ότι ανεβάζει και το επίπεδο των ομάδων στην Ευρώπη.

* Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή δύο εβδομάδες μετά το τελευταίο του ματς. Τον Ζντοβτς τον αντικαθιστά μέχρι το τέλος της σεζόν ο βοηθός του! Όλη αυτή η απόφαση συνδυάζεται με την συμφωνία με έναν προπονητή όπως ο Τρινκέρι που ξεκινάει από του χρόνου, ενώ τελευταία δούλεψε αρκετά σε καλό επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Για φέτος οι απότομες αλλαγές στην ομάδα δεν έκαναν καλό. Του χρόνου είναι βέβαιο ότι θα πέσουν πολλά χρήματα με σκοπό μεγάλες επιτυχίες και μακάρι να πιάσουν τόπο εφόσον κυριαρχήσει η σωστή μπασκετική λογική και γνώση. Στο ποδόσφαιρο είδαμε ότι ο Σαββίδης πρώτα «καθάρισε» τον χώρο και μετά ο ΠΑΟΚ πρωταγωνίστησε σε ένα πολύ πιο υγιές περιβάλλον. Στο μπάσκετ μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο απέναντι στο μονοπώλιο που έχουν φτιάξει οι δύο;