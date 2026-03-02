Ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΛ Novibet Θωμάς Κυπαρίσσης εξαπέλυσε τα βέλη του προς πάσα κατεύθυνση.

Η ΑΕΛ Novibet μετά τα δύο θετικά αποτελέσματα με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον ΟΦΗ.

Η εικόνα έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό, ωστόσο, ο Θωμάς Κυπαρίσσης σε ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στα social media ζήτησε να υπάρξει ενότητα.

Ο τεχνικός διευθυντής των Θεσσαλών, παράλληλα, εξαπέλυσε και τα βέλη του προς κάθε κατεύθυνση, κάνοντας λόγο για φιλικά.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Κυπαρίσσης:

«Θέλω να ζητήσω μία πολύ μεγάλη συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της μεγάλης ΑΕΛ και κυρίως από τα παιδιά που βρέθηκαν στην Κρήτη και στήριξαν το άλογο με τη φωνή τους για την κάκιστη εμφάνιση της ομάδας! 13 τελικοί… 39 βαθμοί!

Ήδη ξεκίνησαν τα φιλικά των ανταγωνιστών! Μόνοι απέναντι σε όλους γιατί έτσι γουστάρουμε… Μόνο περηφάνια για αυτήν την ομάδα… Θα κάνουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε!».