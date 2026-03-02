Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: Ο Τσιμεντερίδης που την εκνεύρισε και τα μπακ που πλήγωσαν την ΑΕΚ

Η αναφορά του Γιώργου Τσακίρη στους Galacticos by Interwetten για την γκέλα της ΑΕΚ στον Βόλο, τις αποφάσεις του διαιτητή Τσιμεντερίδη που την εκνεύρισαν και το ιστορικό ρεκόρ της παρουσίας των φιλάθλων της στο Πανθεσσαλικό.

Ο κόσμος της ΑΕΚ έκανε «κατάληψη» στο Βόλο, καθώς περισσότεροι από 21.000 Ενωσίτες έδωσαν δυναμικό παρών στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όμως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο και να διατηρήσει την απόσταση της από τους διώκτες της. Ο Γιώργος Τσακίρης στο πλαίσιο των Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε σε όλα είδαμε στο ματς της Μαγνησίας.

Αναφορικά με το αγωνιστικό σκέλος, ο ρεπόρτερ του Δικεφάλου αναφέρθηκε στην έλλειψη καθαρού μυαλού στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο και τον Μάρκο Νίκολιτς, όπως με τις αλλαγές των Ζίνι - Ζοάο Μάριο, ενώ είπε πως τα ακραία μπακ (Ρότα και Πήλιος)... πλήγωσαν την ομάδα, καθώς από ατομικά τους λάθη προήλθαν τα δύο γκολ των γηπεδούχων.

Παρόλα αυτά, χαρακτήρισε άτυχη την ΑΕΚ, καθώς ακόμα και με τα λάθη της άξιζε τη νίκη στον Βόλο, βάσει ευκαιριών και εικόνας των δυο ομάδων. Επιπρόσθετα στάθηκε στην σούπερ νοοτροπία refuse to lose που έβγαλε η Ένωση.

Ο Γιώργος Τσακίρης τόνισε πως η διαιτησία του Σταύρου Τσιμεντερίδη εκνεύρισε τους φιλοξενούμενους με τα σφυρίγματα και τις αποφάσεις του και αναφέρθηκε στις φάσεις και τα στοιχεία που... εκθέτουν τον ρεφ από την Κοζάνη.

Φυσικά, αναφορά έγινε και για ιστορικό ρεκόρ της παρουσίας του... sold out των Ενωσιτών στο «αχανές» Πανθεσσαλικό, το οποίο για ένα απόγευμα... μετατράπηκε σε Νέα Φιλαδέλφεια.