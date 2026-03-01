Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το ισόπαλο αποτέλεσμα της Ένωσης στον κιτρινόμαυρο Βόλο με έναν εκνευριστικό διαιτητή. Δυο γκολ από λάθη δυστυχώς...

Ας αρχίσουμε από τα βασικά: τη φάση του χεριού στον Βόλο, όπου δόθηκε πέναλτι από τον Τσιμεντερίδη, για να το μετατρέψει σε κατοχή υπέρ των γηπεδούχων ο Παπαδόπουλος στο VAR (ούτε κόρνερ δεν πήραμε) με την άποψή ότι πρόκειται για χέρι στήριξης, την έδωσαν από την ίδια ΚΕΔ πέναλτι στον Παναιτωλικό στο Περιστέρι στο ματς του Σαββάτου με τον Ατρόμητο! Τα συμπεράσματα δικά σας σε ένα χέρι στο οποίο ναι με στηρίζεται ο αμυνόμενος αλλά έπειτα ...φτυαρίζει την μπάλα. Τέλος πάντων μακάρι να ήταν αυτή η φάση που θα μας απασχολούσε μόνο, μακάρι, αλλά ο Τσιμεντερίδης φρόντισε με την ανικανότητά του να τα κάνει μαντάρα και να γίνει ο απόλυτος αρνητικός πρωταγωνιστής του ματς. Δικαιολογημένα σε απόλυτο βαθμό τα παράπονα της ΑΕΚ, του Νίκολιτς, του Πινέδα και όλων των ποδοσφαιριστών του Δικέφαλου και φυσικά του κόσμου της ομάδας στον οποίο πρέπει να αναγνωριστεί ότι δεν αντέδρασε, όχι μόνο στο εκνευριστικό παιχνίδι του Έλληνα διαιτητή, αλλά και στα όσα έκανε κατευθυνόμενος ο Μπέος προς τον κόσμο της Ένωσης!

Προκλητική και η απόφαση του Τσιμεντερίδη να μη δώσει φάουλ ξεκάθαρο πάνω στον Βίντα, ειδικά με το τρόπο τον οποίο σφύριζε σε όλο το παιχνίδι στις επαφές υπέρ των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα έπειτα να έχουμε το χέρι του Πήλιου και να δοθεί πέναλτι! Ο VAR έπρεπε να τσεκάρει όλη τη φάση φυσικά και να τον καλέσει τον διαιτητή και για το φάουλ υπέρ του Κροάτη κεντρικού αμυντικού μιας και όλα αυτά τα σφύριζε επαναλαμβάνω σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, βέβαια ειδικά υπέρ των παικτών του Βόλου. Αλλά το πλέον εκνευριστικό ήταν το πόσο εύκολα σφύριζε και ανύπαρκτα φάουλ σε βάρος των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ με σκοπό όπως φάνηκε στο παιχνίδι να μη βρει ποτέ ρυθμό στο παιχνίδι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Προφανώς για την καλή ομάδα όταν δεν της επιτρέπεις να βρει ρυθμό είναι κάτι απόλυτα εκνευριστικό και έγινε, φάνηκε στο χορτάρι ξεκάθαρα, με σκοπό ακριβώς αυτό το πράγμα. Το 90% άλλωστε των φάουλ που έδωσε ήταν προς και στο τρίτο του γηπέδου που αμύνεται ο Βόλος...

Ακόμη και έτσι όμως, με τέτοια εκνευριστική και άθλια διαιτησία όπως αυτή του Τσιμεντερίδη, η ΑΕΚ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει και έχει πλέον ακόμη μεγαλύτερη συσπείρωση, κάτι που σημείωσε και όχι τυχαία στις δηλώσεις του ο Νίκολιτς. Αν μάλιστα η ΑΕΚ δεν είχε τα ατομικά λάθη (και ο αντίπαλος τον Σιαμπάνη ο οποίος ωστόσο είναι καλά καιρό τώρα) θα είχε περάσει με το διπλό και από τον Βόλο! Ευτυχώς για την Ένωση έστω και στο τέλος, στα έλαχιστα λεπτά που κράτησε βάση όσων καθυστερήσεων έγιναν στον αγώνα, βρήκε γκολ (βασικά γκολάρα) ισοφάρισης με τον Φελίπε Ρέλβας, με αποτέλεσμα να συνεχίσει αήττητη αλλά και να μη χάσει την επαφή με την πρώτη θέση, εκεί που πλέον έχει συγκάτοικο (τον Ολυμπιακό), αλλά και ευκαιρία το ερχόμενο Σάββατο εφόσον κερδίσει την ΑΕΛ στην Νέα Φιλαδέλφεια, να μεταφέρει πίεση στους αντιπάλους της και ταυτόχρονα ίσως να βρεθεί ξανά μόνη πρώτη! Είναι δεδομένο βέβαια ότι χάθηκε μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσει νικηφόρα και μόνη στην πρώτη θέση η ομάδα του Νίκολιτς...

Η αλήθεια είναι και πώς βάση συνολικής εικόνας και ευκαιριών το άξιζε η ΑΕΚ που πληρώνει και τα ατομικά λάθη των παικτών της και δη των ακραίων της μπακ: διότι σε ένα παιχνίδι όπου ο αντίπαλος δεν είχε μισή καθαρή φάση, δεν δημιούργησε τίποτα, είδε να παραβιάζεται η εστιάζει του Στρακόσια δυο φορές από τα λάθη του Ρότα και ακόμη περισσότερο του Πήλιου ο οποίος δίχως παίκτη να απειλεί οπουδήποτε αγχώθηκε και έκανε χέρι! Στο ίδιο ματς η Ένωση έχασε καλές φάσεις για να σκοράρει μετά το 1-1 Βάργκα, Μαρίν και Γιόβιτς (στο 0-0 μόλις στο 2ο λεπτό), ενώ στο δεύτερο 45λεπτο εκτός τα γκολ που ήρθαν και σωστά ακυρώθηκαν, υπήρχαν το δοκάρι του Κοϊτά, το δοκάρι με τη σούπερ επέμβαση του Σιαμπάνη στην κεφαλιά του Γιόβιτς, η κόντρα στο τελείωμα του Γιόβιτς που έστειλε την μπάλα πάνω απ' το οριζόντιο δοκάρι και τις στιγμές με Μάνταλο, Κοϊτά, Μαρίν μέσα από την αντίπαλη εστία!

Σίγουρα είναι μεγάλο το κρίμα για την ΑΕΚ και άδικο σαν αποτέλεσμα βάση συνολικής εικόνα αγώνα και ελέω εκνευριστικής διαιτησίας, πρέπει να κρατήσει η ομάδα ότι οι παίκτες είχε το καθαρό μυαλό παρά τα όσα βίωναν στο χορτάρι από τον ακατάλληλο διαιτητή, αλλά και για τον κόσμο! Ήταν ιστορική η βραδιά για την Ένωση και για το ελληνικό ποδόσφαιρο μιας και έγινε ρεκόρ παρουσίας κόσμου εκτός έδρας στο πρωτάθλημα με τους περισσότερο από 20.000 φίλους του Δικέφαλου στον Βόλο όπου είχαν και εξαιρετική συμπεριφορά στην πόλη και στο γήπεδο! Δυστυχώς δεν ήρθε το διπλό να αποζημιωθούν πλήρως όπως και το άξιζαν οι οπαδοί της ομάδας οι οποίοι έχουν την ωριμότητα και την εμπειρία να καταλάβουν πόσο σημαντικός είναι και ο βαθμός ο οποίος κατακτήθηκε στον Βόλο στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα...

***Αστείος ο λόγος για τον οποίο αποβλήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς μιας και όπως δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός, αυτό που του είπε ο Τσιμεντερίδης είναι πως κάτι του είπε στα Σέρβικα, απίστευτα κι όμως ελληνικής διαιτησίας!