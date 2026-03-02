Πιρόλα: «Χαρούμενος στον Ολυμπιακό, εάν μου κάνει πρόταση η Μίλαν θα το δω με ικανοποίηση»

Ο Λορέντζο Πιρόλα μίλησε σε Ιταλό ρεπόρτερ που είχε ταξιδέψει στο Λεβερκούζεν και ρωτήθηκε για την προοπτική της Μίλαν.

Οι Ζέλσον Μαρτίνς και Πιρόλα έκαναν δηλώσεις σε Ιταλό ρεπόρτερ που ταξίδεψε στο Λεβερκούζεν. Ο Ιταλός στόπερ του Ολυμπιακού μιλώντας στον Αλεσάντρο Σκιαβόνε, ρεπόρτερ του MilanNews, αναφέρθηκε στο φερόμενο ενδιαφέρον της Μίλαν.

«Ο καθένας έχει το δικό του μονοπάτι. Είμαι χαρούμενος που ακολούθησα και ακολουθώ το μονοπάτι του Ολυμπιακού και ίσως μία μέρα να έρθει η σειρά μου να γίνω βασικός σε μία μεγάλη ιταλική ομάδα όπως η Μίλαν, η Ίντερ ή η Γιουβέντους.

Μέσα στην διαδρομή όλων αυτών ετών έχω μάθει ότι ο καθένας έχει τον δικό δρόμο. Πρέπει να κοιτάς τον εαυτό σου και να περιμένεις την κατάλληλη ευκαιρία», σχολίασε αρχικά.

Στην συνέχεια είπε - παρά την σύνδεσή του με την Ίντερ - πώς «είμαι επαγγελματίας και εάν η Μίλαν μου κάνει πρόταση θα είμαι ικανοποιημένος. Θα το δω με ικανοποίηση. Θα με ικανοποιήσει και θα με κάνει χαρούμενο κάτι τέτοιο. Είμαι οπαδός της Ίντερ από μικρή ηλικία αλλά όταν μπαίνεις στο ποδόσφαιρο είναι άλλες οι δυναμικές που προκύπτουν και πρέπει να κάνεις την δουλειά σου και να αξιοποιείς τις ευκαιρίες».