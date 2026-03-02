Το όνομα του Στέφαν Ντε Φράι έπεσε στο... τραπέζι για τον Ολυμπιακό καθώς το συμβόλαιο του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι με την Ίντερ.

Αν και η σεζόν είναι ενεργή και οδεύουμε στην τελική ευθεία, φαίνεται ότι ο σχεδιασμός του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει για τον Ολυμπιακό, καθώς στο εξωτερικό τον συνδέουν με την περίπτωση του Στέφαν Ντε Φράι.

Σύμφωνα με τον Εμρέ Κονούρ, ο 34χρονος στόπερ προτάθηκε στους νταμπλούχους Ελλάδας και η περίπτωση του εξετάζεται ενόψει του καλοκαιριού καθώς ο ποδοσφαιριστές μένει ελεύθερος από την Ίντερ.

Οι δύο πλευρές δεν θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους και έτσι ο Ολλανδός αμυντικός αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Ελλάδα να δείχνει μία από τις επιλογές του.

Φέτος μετράει συνολικά 13 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις ενώ βρίσκεται στο Μιλάνο από το 2018, έχει αγωνιστεί σε τελικό Champions League, έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Ιταλίας, ισάριθμα κύπελλα και έως τώρα μετρά 292 συμμετοχές με 13 γκολ και 8 ασίστ.

Άξιο αναφοράς είναι ότι ο, 77 φορές διεθνής στόπερ, έχει δεχθεί κρούσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας αλλά και από την Ολλανδία προκειμένου να επαναπατριστεί.