Ο Ολυμπιακός έκανε καλύτερο πρώτο ημίχρονο από το δεύτερο και υπάρχει ένα συγκεκριμένο σκέλος που πρέπει να δει. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός στην φάση που βρίσκεται στην Stoiximan Super League 1 χρειάζεται νίκες σε κάθε αναμέτρησή του, ανεξαρτήτως εάν αποδίδει καλά ή όχι. Στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό υπάρχει το δείγμα του ιδιαίτερα καλού πρώτου μέρους τις πολύ καλές στιγμές των Πειραιωτών (που είχαν τέσσερις).

Υπήρξε όμως και και το 2ο 45λεπτο. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός είχε κάποιες φάσεις ωστόσο από ένα σημείο και μετά τακτικά και αμυντικά δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε. Συνολικά δεν ήταν ένα τοπ παιχνίδι από πλευράς των Ερυθρόλευκων ωστόσο στο πρώτο μέρος ήταν αναμφίβολα κυρίαρχοι και άξιζαν τουλάχιστον ένα γκολ.

Ένα ζήτημα που καλείται να δει ο Ολυμπιακός είναι ότι δεν βάζει εύκολα γκολ και ότι σε κάποιες περιπτώσεις βλέπει την εστία του να παραβιάζεται με αντιπάλους που έχουν πιο μικρό αριθμό τελικών προσπαθειών. Προφανώς και επί προωπικού ο Μπιανκόν έχει χάσει τον Ντε Μάρκο στην φάση όπου έγινε το 1-2, πλην όμως όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ θύμωσε πολύ από την αντίδραση ή την μη αντίδραση των παικτών του στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ελ Καμπί: Ενεργοποίησε ξανά τον κώδικο των γκολ

Οι 2 σημαντικότερες ειδήσεις από το παιχνίδι στις Σέρρες πέραν της ουσίας της νίκης με 1-2 ήταν ότι ο Αγιούμπ Ελ Καμπί επανήλθε στα γκολ και ότι ο Ζέλσον - αν και δεν σκόραρε και είχε μόνο ασίστ - παραμένει άκρως πειστικός και ο καλύτερος εξτρέμ των Πειραιωτών. Ο Μαροκινός είχε να σκοράρει στο Πρωτάθλημα από τις 24/01 με τον Βόλο και ο τρόπος που πανηγύρισε μετά τα 2 γκολ του έδειξε το πόσο πολύ το είχε ανάγκη όλο αυτό.

Άρα Νο1 είδηση ότι ο Μαροκινός διεθνής killer σκόραρε ξανά με τους Ερυθρόλευκους για την κατηγορία της Stoiximan Super League 1. Νο2 είναι η εμφάνιση του Ζέλσον. Παραμένει ό,τι καλύτερο διαθέτει ο Ολυμπιακός σε επίπεδο ατομικής ποιότητας, τεχνικής κατάρτισης και επιθετικής φαντασίας. Ο Πορτογάλος μπορεί ανάλογα με τις τελικές του να μην έχει βρει έναν πολύ μεγάλο αριθμό γκολ πλην όμως έχει σπιρτάδα και ένα επίπεδο πάνω στο οποίο μπορεί να ποντάρει η ομάδα του.

Υ.Γ. Φανταστικός κόσμος ξανά. Τέσσερις χιλιάδες και πλέον φίλαθλοι στο Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός για να στηρίξουν τον αγαπημένο τους σύλλογο και μπράβο τους.