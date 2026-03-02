Ο Άρης έβγαλε αντίδραση στο ματς της Λεωφόρου, είναι όμως υποχρεωμένος να μαζέψει και βαθμούς για να διασφαλίσει τη συμμετοχή του στα Playoff στις θέσεις 5-8.

Αδιαμφισβήτητα, η αγωνιστική εικόνα του Άρη στον αγώνα της Λεωφόρου δεν συγκρίνεται με τις αντίστοιχες των τελευταίων αγώνων. Τουλάχιστον χθες (1/3) εμφανίστηκε μια ομάδα με σφυγμό, αθλητικό εγωισμό και ένταση στην αγωνιστική συμπεριφορά της η οποία δεν είχε πρόβλημα στην απόδοση ποδοσφαίρου υπεροχής από τον παθητικό ρόλο που είχε συνηθίζει να έχει στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν απέβαλε μερικές από τις… κακές συνήθειες, σαν δηλαδή την έλλειψη επικοινωνίας στην άμυνα η οποία κόστισε τα δύο πρώτα γκολ του Παναθηναϊκού ή ακόμη, την απουσία ουσιαστικών συνεργασιών όταν έφτανε έξω από την περιοχή του αντιπάλου. Συγκριτικά με τον αριθμό των περιπτώσεων όπου έφτασε στα καρέ των «πράσινων», οι «κίτρινοι» θα έπρεπε να είχαν φτάσει σε μεγαλύτερο αριθμό (ουσιαστικών) τελικών προσπαθειών. Εκεί έλειψε η τελική πάσα ή ακόμη η κίνηση που θα έκανε τη διαφορά.

Στον τομέα της αξιολόγησης των ατομικών επιδόσεων, είναι επίσης αλήθεια ότι, αρκετοί ποδοσφαιριστές παρουσίασαν δύο αγωνιστικά πρόσωπα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μέρους. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν αυτό του Κάρλες Πέρεθ ο οποίος ήταν απολύτως δυσλειτουργικός στο πρώτο ημίχρονο, δεν έκανε κινήσεις στον χώρο, εν αντιθέσει με το δεύτερο όπου πήρε πρωτοβουλίες και ήταν πιο ουσιαστικός στο παιχνίδι του. Ο Μπενχαμίν Γκαρέ έδειξε ότι του ταιριάζει περισσότερο ο ρόλος του ακραίου επιθετικού αν και η συμπεριφορά του στο παιχνίδι μετάβασης (ως επιτελικός μέσος), είχε τη σημασία του στο πρώτο ημίχρονο. Γενικώς, το πλάνο του δεύτερου μέρους όπου οι ακραίοι επιθετικοί σύγκλιναν στον άξονα και οι ακραίοι full back «έπαιρναν» τις πτέρυγες έδωσε πλάτος και περισσότερους χώρους δημιουργίας.

Βασικό ζητούμενο παραμένουν όμως οι βαθμοί καθώς ο Άρης των τελευταίων οκτώ αγώνων έχει μόλις μία νίκη, πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες με αποτέλεσμα να νιώθει πλέον το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού για μια θέση στο 5-8 και φυσικά να έχει μείνει χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Και στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας δεν καλείται απλά να εξασφαλίσει παρουσία στα συγκεκριμένα Playoff αλλά και να μαζέψει τη διαφορά από τον 5ο εάν κι εφόσον η πέμπτη θέση οδηγήσει στην ευρωπαϊκή έξοδο. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο αγώνας του Σαββάτου (7/3) με τον Ατρόμητο στο «Κλ. Βικελίδης» έχει καταλυτικό χαρακτήρα.