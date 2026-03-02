Οι παίκτες της ΑΕΚ έβγαλαν αποφασιστικότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Νίκολιτς, στέλνοντας μηνύματα ενότητας και συσπείρωσης αμέσως μετά το τέλος του ματς στο Πανθεσσαλικό.

Το σύνθημα στην ΑΕΚ μετά το 2-2 με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό έδωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε πως οι παίκτες του παραμένουν ενωμένοι, συσπειρωμένοι και δυνατοί και πως θα συνεχίσουν να πολεμάνε, δείχνοντας αποφασιστικότητα στα αποδυτήρια.

Λίγο νωρίτερα, στον αγωνιστικό χώρο, με το που είχε τελειώσει το παιχνίδι, οι παίκτες της ΑΕΚ είχαν στείλει το πρώτο μήνυμα ομοψυχίας και συσπείρωσης. Με τον Βίντα να καλεί όλη την ομάδα και αυτή να κάνει έναν κύκλο αγκαλιασμένη, δείχνοντας μια γροθιά ενόψει της συνέχειας.

Την ίδια στιγμή οι 22.000 οπαδοί της ΑΕΚ που γέμισαν τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού φώναζαν «να 'τοι να 'τοι οι πρωταθλητές» τονώνοντας την ψυχολογία των παικτών του Νίκολιτς για τη μάχη στην κορυφή ενόψει της συνέχειας.

Μηνύματα ενότητας και συσπείρωσης έστειλαν φυσικά σε ατομικό επίπεδο και διάφοροι παίκτες της ΑΕΚ με αναρτήσεις τους στα social media. Για παράδειγμα ο Θωμάς Στρακόσα ανέβασε τη φωτογραφία με την ομάδα να έχει κάνει κύκλο αγκαλιασμένη και έγραψε «δεν τα παρατάμε ποτέ, πάντα ενωμένοι».

Την ίδια φωτογραφία ανέβασε και ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος μάλιστα δεν αγωνίστηκε, βάζοντας και δυο καρδιές, ενώ από τη μεριά του ο σκόρερ του τέρματος της ισοφάρισης στο φινάλε των καθυστερήσεων, Φιλίπε Ρέλβας, σε φωτογραφία του τελικού σκορ από το παιχνίδι σχολίασε: «Περήφανος για αυτή την ομάδα». Μέχρι και ο Αρόλντ Μουκουντί που δεν βρισκόταν στην αποστολή καθώς έπρεπε να εκτίσει τις κάρτες που συμπλήρωσε, έκανε repost την ανάρτηση της ΑΕΚ στο X με τον κύκλο των παικτών και το Πανθεσσαλικό στα κιτρινόμαυρα, δείχνοντας και αυτός ότι όλοι είναι μαζί.