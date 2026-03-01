Μετά την ισοπαλία με το Βόλο οι φίλοι της ΑΕΚ εξέφρασαν τη στήριξη και την πίστη τους στην ομάδα τους, καθώς φώναξαν «Να' τοι οι πρωταθλητές».

Μπορεί η απογοήτευση να ήταν μεγάλη για την «γκέλα» της ΑΕΚ με τον Βόλο (2-2) στο κατάμεστο από περισσότερους από 20.000 Ενωσίτες Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπως άλλωστε και η οργή για τη διαιτησία του Τσιμεντεριδη, όμως οι φίλοι του Δικεφάλου δεν πτοήθηκαν.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έκαναν το γύρω του γηπέδου και αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους τους, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα.

Οι Ενωσίτες εξέφρασαν τόσο την πίστη τους, όσο και την στήριξη τους στην ομάδα της καρδιάς τους και έστειλα ξεκάθαρο μήνυμα, φωνάζοντας: «Να' τοι οι πρωταθλητές».

Με αυτό το αποτέλεσμα ΑΕΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν στους 53 βαθμούς, ενώ εάν ο ΠΑΟΚ νικήσει Αστέρα AKTOR και Κηφισά θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία.

Το video του Gazzetta από το Πανθεσσαλικό Στάδιο