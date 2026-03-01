Ο Τετέι στο 80' πέτυχε το 3-1 για τον Παναθηναϊκό, φώναξαν για επιθετικό φάουλ στον Αθανασιάδη οι Θεσσαλονικείς.

Μία ακόμα αλλαγή του Ράφα Μπενίτεθ σκόραρε κόντρα στον Άρη. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού έριξε στο 79' στη μάχη τον Ανδρέα Τετέι και ο διεθνής φορ στην πρώτη του επαφή έκανε το 3-1.

Ο Τετέι μπήκε στο 78'59'' και η μπάλα πέρασε τη γραμμή του τέρματος του Άρη στο 79'25''! Ο Έλληνας φορ ήταν στο γήπεδο 26'' δευτερόλεπτα.

Ο Ταμπόρδα, που σημείωσε το 2-0 εκτέλεσε φάουλ, ο Αθανασιάδης δεν μπλόκαρε, ο Τετέι είχε επαφή μαζί του και στη συνέχεια έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι παίκτες του Άρη ζήτησαν φάουλ για σπρώξιμο του Τετέι στον Αθανασιάδη, ο Ταμάς Μπογκνάρ δεν άλλαξε απόφαση, αφού δεν είχε κάποια ειδοποίηση από το VAR.

Ο Φαμπιάνο του ζήτησε να πάει να το δει, αλλά δεν συνέβη αυτό, τη στιγμή που ο Τετέι γνώριζε την αποθέωση του κόσμου του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το τέταρτο σερί ματς που σκόραρε ο Τετέι μετά τα δύο παιχνίδια με τη Βικτόρια Πλζεν και τον ΟΦΗ.

Το γκολ του Τετέι

Οι φωνές των κιτρινόμαυρων