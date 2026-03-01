Παναθηναϊκός - Άρης: Ο Τετέι στα 26'' από την είσοδό του έκανε το 3-1
Μία ακόμα αλλαγή του Ράφα Μπενίτεθ σκόραρε κόντρα στον Άρη. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού έριξε στο 79' στη μάχη τον Ανδρέα Τετέι και ο διεθνής φορ στην πρώτη του επαφή έκανε το 3-1.
Ο Τετέι μπήκε στο 78'59'' και η μπάλα πέρασε τη γραμμή του τέρματος του Άρη στο 79'25''! Ο Έλληνας φορ ήταν στο γήπεδο 26'' δευτερόλεπτα.
Ο Ταμπόρδα, που σημείωσε το 2-0 εκτέλεσε φάουλ, ο Αθανασιάδης δεν μπλόκαρε, ο Τετέι είχε επαφή μαζί του και στη συνέχεια έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι παίκτες του Άρη ζήτησαν φάουλ για σπρώξιμο του Τετέι στον Αθανασιάδη, ο Ταμάς Μπογκνάρ δεν άλλαξε απόφαση, αφού δεν είχε κάποια ειδοποίηση από το VAR.
Ο Φαμπιάνο του ζήτησε να πάει να το δει, αλλά δεν συνέβη αυτό, τη στιγμή που ο Τετέι γνώριζε την αποθέωση του κόσμου του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το τέταρτο σερί ματς που σκόραρε ο Τετέι μετά τα δύο παιχνίδια με τη Βικτόρια Πλζεν και τον ΟΦΗ.
Το γκολ του Τετέι
Οι φωνές των κιτρινόμαυρων
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.