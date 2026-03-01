Ο Ταμπόρδα στο 65', έπειτα από ασίστ του Τζούριτσιτς σημείωσε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό εναντίον του Άρη.

Ο Κυριακόπουλος συνδυάστηκε αριστερά με τον Σέρβο, ο οποίος γύρισε στο πέναλτι κι εκεί ο Ταμπόρδα κοντρόλαρε και μ' εξαιρετικό δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 2-0.

Το γκολ του Ταμπόρδα