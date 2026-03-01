Παναθηναϊκός - Άρης: Ο Ταμπόρδα με ωραίο σουτ έκανε το 2-0
Ο Ταμπόρδα στο 65', έπειτα από ασίστ του Τζούριτσιτς σημείωσε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό εναντίον του Άρη.
Ο Ταμπόρδα και ο Τζούριτσιτς πέρασαν στο 56' στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού και στο 65' συνεργάστηκαν για το 2-0 κόντρα στον Άρη.
Ο Κυριακόπουλος συνδυάστηκε αριστερά με τον Σέρβο, ο οποίος γύρισε στο πέναλτι κι εκεί ο Ταμπόρδα κοντρόλαρε και μ' εξαιρετικό δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 2-0.
Το γκολ του Ταμπόρδα
@Photo credits: eurokinissi, Σωτήρης Δημητρόπουλος
