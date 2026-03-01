Παναθηναϊκός - Άρης: Το 2-1 ο Ράτσιτς, έπεσαν όλοι πάνω στον Μπόγκναρ στο on field review
Ο Άρης μείωσε προσωρινά σε 2-1 με την πολύ καλή προσπάθεια του Ράτσιτς που επικυρώθηκε σε δεύτερο χρόνο στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
Στο 72' ο Ράτσιτς έκανε κίνηση και σουτ για να σκοράρει. Ο Μπόγκναρ, διαιτητής του αγώνα, πήγε για on field review για πιθανό φάουλ πάνω στον Κοντούρη (από τον Γκαρέ) και πιθανή ακύρωση του τέρματος. Έπεσαν σχεδόν άπαντες πάνω του (κυρίως από τον Άρη αλλά και από Παναθηναϊκό), εκείνος τους απομάκρυνε και έπειτα από το τσεκάρισμά του μέτρησε το γκολ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.