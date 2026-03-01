Ο Ράτσιτς έκανε το 2-1 στο ματς με τον Παναθηναϊκό που μέτρησε έπειτα από on field review του διαιτητή Μπόγκναρ για εξέταση πιθανότητας φάουλ πάνω στον Κοντούρη.

Ο Άρης μείωσε προσωρινά σε 2-1 με την πολύ καλή προσπάθεια του Ράτσιτς που επικυρώθηκε σε δεύτερο χρόνο στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Στο 72' ο Ράτσιτς έκανε κίνηση και σουτ για να σκοράρει. Ο Μπόγκναρ, διαιτητής του αγώνα, πήγε για on field review για πιθανό φάουλ πάνω στον Κοντούρη (από τον Γκαρέ) και πιθανή ακύρωση του τέρματος. Έπεσαν σχεδόν άπαντες πάνω του (κυρίως από τον Άρη αλλά και από Παναθηναϊκό), εκείνος τους απομάκρυνε και έπειτα από το τσεκάρισμά του μέτρησε το γκολ.