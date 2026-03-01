Στο 9' ο Ερνάντεθ έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς με τον Άρη και στο 9' βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Οι πράσινοι εκτέλεσαν ωραία μία κομπίνα στο κόρνερ, ο Παντελίδης στο πρώτο δοκάρι γύρισε κι ο Χάβι Ερνάντεθ από κοντά την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0. Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ του Ισπανού αμυντικού με τον Παναθηναϊκό.

Το 1-0 του Παναθηναϊκού