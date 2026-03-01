Ο Μιχάλης Γρηγορίου κατέθεσε έντονα παράπονα για το επίπεδο της διαιτησίας στην ήττα του Άρη από τον Παναθηναϊκό και στάθηκε σε δύο φάσεις.

Στο ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου είδε αντίδραση από την ομάδα του, κατέθεσε και τα παράπονά του για το 3ο γκολ του Παναθηναϊκού αλλά και το πέναλτι που δεν καταλόγισε ο Ούγγρος Μπόγκναρ σε ανατροπή του Αλφαρέλα από τον Λαφόν. «Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα και να δώσουμε έμφαση στο επιθετικό κομμάτι, ανεβάζοντας τα στατιστικά μας στην κατοχή της μπάλας. Το πρώτο γκολ ήταν κρύο και μας επηρέασε. Είναι δύσκολο να κυνηγάς στο σκορ. Δεν ισοφαρίσαμε πριν το ημίχρονο, εκεί είπαμε ότι θα έπρεπε να ρισκάρουμε περισσότερο και να βρούμε διαδρόμους για το γκολ. Αντ’ αυτού και πάλι από αδράνεια μας ήρθε το δεύτερο γκολ. Δεν το παράτησαν τα παιδιά κι αυτό είναι σημαντικό γι’ αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Το 2-1 μας έφερε πίσω στο ματς», είπε αρχικά στα κανάλια COSMOTE και αναφέρθηκε στις επίμαχες φάσεις.

«Δεν μιλάω ποτέ για τη διαιτησία αλλά θέλω να ξαναδώ τις δύο φάσεις, αν και τις είδα. Το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού και κυρίως τη φάση του πέναλτι που ήταν 100% πέναλτι και θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στη διαμόρφωση άλλου αποτελέσματος. Κρατάω την προσπάθεια, πρέπει όμως να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα και κυρίως τη νοοτροπία μας. Εννοείται ότι είναι ψηλά το κεφάλι αλλά αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με αποτελέσματα».