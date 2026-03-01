Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για το σημαντικό παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον Άρη.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα (20:00-Cosmote Sport 1 -live από Gazzetta) του Παναθηναϊκού με τον Άρη στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, έγινε γνωστή η ενδεκάδα την οποία επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε ξανά το αγαπημένο του 3-4-2-1, παρά τη λειψανδρία που υπάρχει στους στόπερ ελλείψει του τραυματία Πάλμερ-Μπράουν και του κουρασμένου Ίνγκασον.

Ο Μαδριλένος προπονητής έβαλε στον Λαφόν και πάλι κάτω από την εστία. Μπροστά του στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Γεντβάι, δεξιά του ο Κάτρης και αριστερά ο Ερνάντεθ. Ως φουλ μπακ θα παίξουν και πάλι οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή θα πάρουν θέση οι Κοντούρης και Τσέριν ενώ μπροστά τους θα είναι οι Παντελίδης και Αντίνο σε μία προσπάθεια του Μπενίτεθ να φρεσκάρει τόσο το κέντρου του όσο και τη μεσοεπιθετική του γραμμή.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Σφιντέρσκι αντί του κουρασμένου Τεττέη.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τουμπά, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σισοκό, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Γιάγκουσιτς, Τεττέη, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Παντελίδης, Αντίνο, Σφιντέρσκι.