Τα highlights της αναμέτρησης Βόλος - ΑΕΚ 2-2.

Η ΑΕΚ στο 98' απέφυγε την ήττα σοκ στο κατάμεστο από οπαδούς της Πανθεσσαλικό. Ο Βόλος πάλεψε, προηγήθηκε δύο φορές, αλλά ο Βάργκα και ο Ρέλβας έγραψαν το τελικό 2-2, σε ένα ματς που υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες κι από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Τσιμεντερίδη.

Στο 14' ο Ρότα απομάκρυνε στον Κόμπα, το σουτ του Ουρτάδο πήγε στο δεξί δοκάρι και στην επαναφορά ο Κόμπα σε κενή εστία πλάσαρε για το 1-0. Τη λύση για την ΑΕΚ την έδωσε στο 34' ο Βάργκα ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ο Μαρίν γέμισε γλυκά στην περιοχή του Βόλου κι ο Ούγγρος φορ νίκησε τους αντιπάλους του στον αέρα και με κεφαλιά βρήκε δίχτυα.

Η ΑΕΚ πίεζε έντονα και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους κέρδισε πέναλτι σε γύρισμα του Ρότα και χέρι του Μπουζούκη. Ο Τσιμεντερίδης, ωστόσο, κλήθηκε από τον Παπαδόπουλο στο VAR και μετά το on field review άλλαξε την απόφασή του, θεωρώντας ότι ήταν χέρι στήριξης.

Ο Βόλος προηγήθηκε εκ νέου στο 61'. Ο Παπαδόπουλος κάλεσε τον Τσιμεντερίδη να τσεκάρει φάση για χέρι του Πήλιου και τότε έδειξε την άσπρη βούλα με τον Ουρτάδο να ευστοχεί για το 2-1. Στο 71' ο Βάργκα σκόραρε ξανά, ωστόσο, το γκολ δεν μέτρησε, διότι ήταν σε θέση οφσάιντ ο Ούγγρος φορ. Στο 83' δεν μέτρησε γκολ του Ρότα, που ήταν οφσάιντ και στο 98' έγινε το 2-2 με ένα σουτ «κεραυνό» του Ρέλβας από το ημικύκλιο, έπειτα από φάση διαρκείας.

