Μεγάλη ένταση στο τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Βόλο.

Η ΑΕΚ στο 98' με τρομερό σουτ του Ρέλβας ισοφάρισε σε 2-2 τον Βόλο κι αμέσως ο Σταύρος Τσιμεντερίδης σφύριξε την λήξη.

Με τη λήξη στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου ο διαιτητής περικυκλώθηκε από παίκτες και στελέχη της ΑΕΚ, αλλά και ποδοσφαιριστές και μέλη του Βόλου. Οι αστυνομικοί αμέσως έσπευσαν να κάνουν έναν κλοιό γύρω από τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια έπειτα από πέντε λεπτά μετά τη λήξη.

Στον αγωνιστικό χώρο, όπως συνηθίζει, βρέθηκε και ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Στρακόσια, παράλληλα, τραβούσε τους συμπαίκτες του να φύγουν από το σημείο και να ηρεμήσουν.

Κατά την αποχώρηση του διαιτητή και των ομάδων στα αποδυτήρια, ο Ηλιόπουλος είχε αγκαλιά τον Γιόβιτς και συζητούσαν, ενώ ο Ρότα εκνευρισμένος μονολογούσε στην κάμερα...

