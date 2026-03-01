Βόλος - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ένωσης
Ο Μάρκο Νίκολιτς διατηρεί τον Μάνταλο στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στη θέση του εσωτερικού μέσου, με τον Λιούμπισιτς από την άλλη πλευρά, τους Μαρίν και Πινέδα στον άξονα και το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα στην κορυφή.
Στο τέρμα είναι ο Στρακόσα, ο Βίντα όπως αναμενόταν επιλέγεται πλάι στον Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, με τον Πήλιο αριστερά και τον Ρότα που επιστρέφει δεξιά.
Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: Βάφτηκε κιτρινόμαυρη η παραλία του Βόλου (vid)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.