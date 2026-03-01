Ο Πέτρος Μάνταλος διατηρείται στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ για το ματς στο Πανθεσσαλικό. Ξεκινάει ο Βίντα στο κέντρο της άμυνας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς διατηρεί τον Μάνταλο στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στη θέση του εσωτερικού μέσου, με τον Λιούμπισιτς από την άλλη πλευρά, τους Μαρίν και Πινέδα στον άξονα και το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα στην κορυφή.

Στο τέρμα είναι ο Στρακόσα, ο Βίντα όπως αναμενόταν επιλέγεται πλάι στον Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, με τον Πήλιο αριστερά και τον Ρότα που επιστρέφει δεξιά.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι.