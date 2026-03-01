Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στην παραλία του Βόλου και δέχθηκε την αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας λίγες ώρες πριν το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό.

Η απόβαση των οπαδών της ΑΕΚ στον Βόλο είναι τεράστια καθώς πάνω από 20 χιλιάδες φίλοι της ομάδας θα πάρουν θέση στο Πανθεσσαλικό για να στηρίξουν το σύνολο του Νίκολιτς.

Από νωρίς η παραλία της πόλης έχει βαφτεί... κιτρινόμαυρη με χιλιάδες οπαδούς της Ένωσης να έχουν κατακλύσει τα μαγαζιά εκεί και με συνθήματα, να ζεσταίνουν το κλίμα για το παιχνίδι.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στο σημείο και έχει αποδέκτης μίας τεράστιας αποθέωσης από τους φίλους της ΑΕΚ.