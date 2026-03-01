ΑΕΚ: Βάφτηκε κιτρινόμαυρη η παραλία του Βόλου (vid)
Κιτρινόμαυρη απόβαση στον Βόλο καθώς πάνω από 20 χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ θα κατακλύσουν το Πανθεσσαλικό για την αναμέτρηση κόντρα στην τοπική ομάδα στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.
Οι φίλοι της Ένωσης έχουν αρχίσει την... προθέρμανση ενόψει του αγώνα στην παραλία της πόλης και έχουν γεμίσει τα μαγαζιά που βρίσκονται εκεί, φωνάζοντας συνθήματα και δημιουργώντας μία πολλή όμορφη εικόνα.
Μετά από εκεί θα κατευθυνθούν προς το γήπεδο με την πρώτη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 17:30 και με στόχο τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή του πρωταθλήματος.
🟡🦅 Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν στήσει το δικό τους «κιτρινόμαυρο» πάρτι στον Βόλο! pic.twitter.com/Kvz5U4q7Uv— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 1, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.