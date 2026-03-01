Χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ βρίσκονται στην παραλία του Βόλου και με συνθήματα κάνουν... προθέρμανση για το παιχνίδι με την τοπική ομάδα.

Κιτρινόμαυρη απόβαση στον Βόλο καθώς πάνω από 20 χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ θα κατακλύσουν το Πανθεσσαλικό για την αναμέτρηση κόντρα στην τοπική ομάδα στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Οι φίλοι της Ένωσης έχουν αρχίσει την... προθέρμανση ενόψει του αγώνα στην παραλία της πόλης και έχουν γεμίσει τα μαγαζιά που βρίσκονται εκεί, φωνάζοντας συνθήματα και δημιουργώντας μία πολλή όμορφη εικόνα.

Μετά από εκεί θα κατευθυνθούν προς το γήπεδο με την πρώτη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 17:30 και με στόχο τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή του πρωταθλήματος.