Όπως αναφέρει δημοσίευμα από το εξωτερικό το γήπεδο της Κόμο θα φιλοξενήσει κανονικά αγώνες Champions League, συμπεριλαμβανομένου κι εκείνου με την ΑΕΚ.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν στη League Phase του Champions League και πλέον γωνρίζει τόσο τους αντιπάλους της, όσο και το πρόγραμμα της. Μοναδικός «αστερίσκος» ήταν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα με την Κόμο για την 5η αγωνιστική.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος της «AS», Μάριο Ρεϊνόσο, η UEFA έδωσε την έγκριση ώστε να διεξάγονται κανονικά ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη φυσική έδρα του συλλόγου, στο Κόμο, ενώ αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός πως στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας αναγράφεται ως γήπεδο των εντός έδρας αγώνων της ομάδας του Φάμπρεγκας το «Giuseppe Sinigaglia».

«Η UEFA έδωσε το οριστικό ΟΚ μετά από τις εργασίες του φετινού καλοκαιριού: κατεδαφισμένη/ξαναχτισμένη μια νέα Curva Ovest και μεγαλύτερη προσαρμογή των εγκαταστάσεων (επέκταση ζώνης Τύπου, νέα αποδυτήρια, βελτίωση στις προσβάσεις, φωτισμός)», όπως υποστηρίζει ο Ρεϊνόσο.

Εκτός από την ΑΕΚ η Κόμο θα φιλοξενήσει επίσης τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παρί Σεν Ζερμέν και Λειψία. Από την πλευρά του o Δικέφαλος πέρα από την Ιταλία θα ταξιδέψει σε Μάντσεστερ, Λονδίνο (για τον αγώνα με τη Σαχτάρ) και Ντόρτμουντ.