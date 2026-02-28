Κιτρινόμαυρος... πανικός στην άφιξη της αποστολής της ΑΕΚ στην Αγριά του Βόλου με τους φίλους της Ένωσης να αποθεώνουν παίκτες και Νίκολιτς.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έσπασαν κάθε ρεκόρ σε εκτός έδρας παιχνίδι καθώς εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια για το Πανθεσσαλικό.

Η Ένωση θα έχει στο πλευρό της πάνω από 20.000 οπαδούς της στο κυριακάτικο ματς με τον Βόλο, δείχνοντας έμπρακτα την υποστήριξή τους και την τεράστια συσπείρωση που υπάρχει στην ομάδα.

Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε το βράδυ του Σαββάτου στον Βόλο και συγκεκριμένα στην Αγριά και στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει, με τους κιτρινόμαυρους να γνωρίζουν την αποθέωση!

Οι οπαδοί της Ένωσης περίμεναν το πούλμαν με καπνογόνα και συνθήματα και αποθέωσαν τους παίκτες, τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ανθρώπους της ομάδας.

Στο Πανθεσσαλικό οι στιγμές που θα ζήσουν οι κιτρινόμαυροι την Κυριακή θα είναι μοναδικές με το στάδιο του Βόλου να είναι κατάμεστο από τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ που ήταν συγκεντρωμένοι γύρω από το πούλμαν αποθέωσαν έναν προς έναν τους παίκτες της ΑΕΚ καθώς αυτοί έβγαιναν από αυτό, ενώ έστειλαν μήνυμα τίτλου φωνάζοντας «να 'τοι, να 'τοι οι πρωταθλητές»!