Η δυναμική παρουσία πάνω από 20.000 οπαδών της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό και τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το διπλό στον Βόλο και την παραμονή της Ένωσης στην πρώτη θέση.

Αυτό που θα γίνει το απόγευμα της Κυριακής στον Βόλο δεν θα έχει προηγούμενο, με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες της ΑΕΚ να αγωνίζονται μπροστά σε ένα κατάμεστο Πανθεσσαλικό. Οι οπαδοί της Ένωσης έσπασαν το ρεκόρ παρουσίας σε εκτός έδρας παιχνίδι κάνοντας sold out, με πάνω από 20.000 φίλους των κιτρινόμαυρων να ετοιμάζονται να «σπρώξουν» την ομάδα τους προς τη νίκη και την παραμονή στην κορυφή.

Το Πανθεσσαλικό θα «βαφτεί» στα κιτρινόμαυρα και θα θυμίζει... Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά ο Νίκολιτς θέλει την προσοχή των παικτών του αποκλειστικά στραμμένη στο ματς με τον Βόλο. Κάτι που ξεκαθάρισε άλλωστε και στις δηλώσεις του. Ο Σέρβος τεχνικός έχει αποδείξει ότι ξέρει να κρατάει συγκεντρωμένους τους παίκτες του, οι οποίοι την περίοδο που διανύουμε δείχνουν να ανεβάζουν συνεχώς την απόδοσή τους και να βρίσκονται σε καλή φόρμα.

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ο Νίκολιτς και οι άνθρωποι της Ένωσης πήραν μια πρώτη γεύση για το τι θα συμβεί την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό από την άφιξη της αποστολής στον Βόλο. Εκεί όπου επικράτησε ένας... κιτρινόμαυρος πανικός με τους παίκτες της ομάδας και τον Σέρβο τεχνικό να αποθεώνονται ένας προς έναν καθώς έβγαιναν από το πούλμαν, μπαίνοντας με δυσκολία στο ξενοδοχείο, και τον κόσμο να ζητάει τον τίτλο.

Τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με Βόλο

Ο Νίκολιτς στην προετοιμασία για το παιχνίδι δεν είχε προβλήματα πέρα από τον τιμωρημένο Μουκουντί, με τα ερωτηματικά να είναι λιγότερα σε σύγκριση με το τελευταίο ματς με τον Λεβαδειακό. Όλα δείχνουν ότι το πολύ δύο θέσεις «παίζονται» στο αρχικό σχήμα, με τους Ρότα και Κοϊτά να είναι ξανά διαθέσιμοι καθώς εξέτισαν τις κάρτες που είχαν συμπληρώσει.

Ο Βίντα θα είναι εκείνος που θα καλύψει το κενό του Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας πλάι στον Ρέλβας, με τον Στρακόσα στην εστία, τον Ρότα να επανέρχεται στο δεξί άκρο, ενώ στο αριστερό το προβάδισμα αυτή τη φορά φαίνεται πως έχει ο Πένραϊς.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής το δίδυμο των Πινέδα και Μαρίν έχει το πάνω χέρι, ωστόσο υπάρχουν σκέψεις και για τον Μάνταλο, ειδικά μετά την εξαιρετική εμφάνισή του στο ματς με τον Λεβαδειακό. Ο Κοϊτά αναμένεται να βρεθεί στη μία πλευρά, ενώ στην άλλη η επιλογή θα είναι πιθανότατα ένας εκ των Γκατσίνοβιτς ή Λιούμπισιτς. Όσο για την κορυφή, οι Γιόβιτς και Βάργκα θα συνθέτουν ξανά το δίδυμο της επίθεσης.