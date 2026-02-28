«Καπνός» έγιναν μέσα σε δύο ώρες και τα έξτρα εισιτήρια που εξασφάλισε η ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, με την Ένωση να έχει πάνω από 20.000 οπαδούς στον Βόλο και να προχωρά σε σχετική ανακοίνωση.

Οριστικό sold out στο Πανθεσσαλικό, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να «εξαφανίζουν» και τα έξτρα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η Ένωση και τα οποία ήταν κρατημένα από τη γηπεδούχο ομάδα.

Η ΑΕΚ με δικές της ενέργειες είχε φτάσει σε συμφωνία με τον Βόλο για κάποια επιπλέον εισιτήρια το πρωί του Σαββάτου, τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα στο δίωρο που ήταν προς πώληση.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα ξεπεράσουν τους 20.000 στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού γεμίζοντας μέχρι και το τελευταίο καρεκλάκι στο στάδιο του Βόλου στην αυριανή αναμέτρηση και σπάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα ρεκόρ σε εκτός έδρας παιχνίδι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του θα ζήσουν πρωτόγνωρες στιγμές, με την ΑΕΚ να τονίζει με ανακοίνωσή της το μήνυμα συσπείρωσης που βγαίνει από αυτό, αλλά και το χρέος όλων να υπάρξει τεράστια προσοχή για την προστασία της ομάδας και της έδρας της στο αυριανό ματς.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Tην Κυριακή (1/3) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, στο πλευρό της ΑΕΚ θα υπάρχει η μεγαλύτερη σε όγκο παρουσία φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας, που υπήρξε ποτέ σε αγώνα Ελληνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου. Καμιά άλλη ομάδα στην χώρα μας δεν είχε ποτέ, ούτε κατά προσέγγιση, τέτοιο αριθμό φιλάθλων της σε γήπεδο σε όλη την Ελλαδα, σε εκτός έδρας αναμέτρηση! Πρόκειται, εκτός των άλλων, και για ρεκόρ προσέλευσης θεατών φιλοξενουμενης ομάδας αλλά και γενικότερα συνολικού αριθμού φιλάθλων, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της χώρας!

Ο κόσμος της ΑΕΚ στέλνει ένα μοναδικό, ιστορικής σημασίας μήνυμα, για τη δυναμική της ομάδας και τον βαθμό της συσπείρωσης στην Κιτρινόμαυρη Οικογένεια.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, σύμφωνα με τις Μοναδικές Ιστορικές Αξίες και τις Αρχές του Συλλόγου, στην διάρκεια της μαζικής τους παρουσίας στον Βόλο, θα σεβαστούν και θα ανταποδώσουν την φιλοξενία της όμορφης πρωτεύουσας της Μαγνησίας. Και θα αναδείξουν για μια ακόμη φορά το γιατί ο Ενωσίτης φίλαθλος είναι ξεχωριστός.

Χρέος όλων είναι να προστατευτεί η ομάδα και η έδρα της για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Στον Βόλο, με την παρουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ εκεί την Κυριακή, έχει ήδη καταγραφεί ένα ιστορικό ρεκόρ παρουσίας φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας σε εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος και ταυτόχρονα θα πρέπει για μια ακόμη φορά να δοθεί το μήνυμα του ποδοσφαιρικού πολιτισμού και της ποιότητας του κόσμου της Ένωσης».