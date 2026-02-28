Η Κηφισιά προηγήθηκε στο 13ο λεπτό του αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Νεάπολη με τον Πόκορνι, ενώ λίγο αργότερα ακυρώθηκε γκολ του Οζέγκοβιτς για οφσάιντ.

Η Κηφισιά πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό στη Νίκαια, καθώς αξιοποίησε ακόμα μια στατική φάση από τα πόδια του Χόρχε Πόμπο.

Στο 13ο λεπτό ο Ισπανός χαφ και αρχηγός της ομάδας των Βορείων Προαστίων σε αυτό το ματς εκτέλεσε κόρνερ, ο προωθημένος Γιακούμπ Πόκορνι πήρε καρφωτή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και έκανε το 0-1.

Δεύτερο γκολ του Τσέχου στόπερ μετά την ισοφάριση στο ματς με την ΑΕΛ Novibet στην Νίκαια, ενώ ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έφτασε τις 3 ασίστ.

Λίγο αργότερα ο πρώην παίκτης της Κηφισιάς, Όγκινεν Οζέγκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της άλλοτε ομάδας του έπειτα από γύρισμα του Βήχου, όμως το γκολ ακυρώθηκε με τη μία για οφσάιντ.