Κηφισιά - Λεβαδειακός: Ασίστ του Πόμπο, άνοιξε το σκορ ο Πόκορνι
Η Κηφισιά πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό στη Νίκαια, καθώς αξιοποίησε ακόμα μια στατική φάση από τα πόδια του Χόρχε Πόμπο.
Στο 13ο λεπτό ο Ισπανός χαφ και αρχηγός της ομάδας των Βορείων Προαστίων σε αυτό το ματς εκτέλεσε κόρνερ, ο προωθημένος Γιακούμπ Πόκορνι πήρε καρφωτή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και έκανε το 0-1.
Δεύτερο γκολ του Τσέχου στόπερ μετά την ισοφάριση στο ματς με την ΑΕΛ Novibet στην Νίκαια, ενώ ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έφτασε τις 3 ασίστ.
Λίγο αργότερα ο πρώην παίκτης της Κηφισιάς, Όγκινεν Οζέγκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της άλλοτε ομάδας του έπειτα από γύρισμα του Βήχου, όμως το γκολ ακυρώθηκε με τη μία για οφσάιντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.