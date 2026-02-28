Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα της 23ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (29/2, 19:00).

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ερχόμενο εκτός έδρας ματς με τον ΠΑΟΚ. Ο Μίλαν Ράσταβατς θα έχει να διαχειριστεί στο δύσκολο ματς της Τούμπας τρεις απουσίες.

Πέπε Καστάνιο και Μούμο Μουνιόθ θα εκτίσουν κόντρα στους Θεσσαλονικείς ποινή για την συμπλήρωση τριών καρτών, ενώ νοκ άουτ παραμένει ο Νίκολα Σίπτσιτς. Ο διεθνής Μαυροβούνιος στόπερ έχει ανεβάσει ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται να είναι διαθέσιμος στο ματς της επόμενης αγωνιστικής κόντρα στον Πανσερραϊκό, στην Τρίπολη.

Από την άλλη στην αποστολή επέστρεψαν ο Ρόμπερτ Ιβάνοφ και ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμό το προηγούμενο διάστημα.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Δεληγιαννίδης, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Τσίκο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετούα, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου, Μίτροβιτς