Η ΑΕΚ έκανε προσπάθειες και κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τον Βόλο για να εξασφαλίσει κάποια επιπλέον εισιτήρια για το ματς στο Πανθεσσαλικό.

Κιτρινόμαυρο θα βαφτεί το Πανθεσσαλικό ενόψει του αγώνα του Βόλου κόντρα στην ΑΕΚ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague καθώς παρότι έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα εισιτήρια για τους οπαδούς της Ένωσης, ο σύλλογος εξασφάλισε κάποια τελευταία «μαγικά χαρτάκια».

Συγκεκριμένα, ήρθε σε συμφωνία με τον Βόλο για να παραχωρηθούν κάποιες θέσεις που ήταν κρατημένες για την ομάδα της Θεσσαλίας και έτσι η Ένωση τα έβγαλε σε κυκλοφορία και θα είναι διαθέσιμα μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου (28/02) και συγκεκριμένα μέχρι τις 14:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Έπειτα από προσπάθειες της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΚ και συμφωνία με την ΠΑΕ Βόλος, αποδεσμεύτηκε ένας τελευταίος αριθμός εισιτηρίων για τον αυριανό αγώνα, που είχε μείνει δεσμευμένος από τη γηπεδούχο ομάδα. Τα συγκεκριμένα εισιτήρια θα τεθούν προς διάθεση ηλεκτρονικά, αυστηρά έως τις 14.00 σήμερα