Ήταν δεδομένο και πλέον είναι επίσημο. Ο Βόλος την Κυριακή θα είναι... κιτρινόμαυρος, καθώς οι Θεσσαλοί ανακοίνωσαν πως πλέον υπάρχει Sold Out, καθώς οι φίλοι της ΑΕΚ διέθεσαν όλα τα εισιτήρια.

Οι γηπεδούχοι αναφέρουν πως έχουν διατεθεί 19.000 εισιτήρια, όμως στον Βόλο αναμένεται να βρεθούν πάνω από 20.000 Ενωσίτες, λόγω της τεράστιας κινητικότητας που σημειώθηκε.

Ο Βόλος ζήτησε από τους φιλάθλους να προσέλθουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο τρεις ώρες πριν τη σέντρα για την αποφυγή συνωστισμού.

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι για τον αγώνα Βόλος – ΑΕΚ εισιτήρια τέλος. Εγινε sold out.

Συγκεκριμένα, μαζί με τα διαρκείας έχουν διατεθεί 19.000 εισιτήρια, ενώ η ΠΑΕ Βόλος έχει κρατήσει αδιάθετα 2.200 εισιτήρια για λόγους ασφαλείας.

Η ΠΑΕ Βόλος καλεί όλους τους φιλάθλους που θα βρεθούν την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό στάδιο να προσέλθουν 3 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός στις θύρες του σταδίου και η είσοδος των φιλάθλων να γίνει ομαλά.

Ζητάμε την κατανόηση των φιλάθλων, οι οποίοι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι 19.000 φίλαθλοι δεν είναι δυνατόν να εισέλθουν στο στάδιο την τελευταία στιγμή. Γι αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι η προσέλευσή τους στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Επίσης καλούμε του φιλάθλους να συνεργαστούν με την Αστυνομία και την εταιρεία security, καθώς θα υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι πέριξ του Πανθεσσαλικού σταδίο αλλά και στις εισόδους της εγκατάστασης.

Στόχος όλων μας στον αγώνα της Κυριακής είναι να βγει νικητής το ποδόσφαιρο και για να συμβεί αυτό απαιτείται η συμβολή όλων μας».