Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει φροντίσει με τις εμφανίσεις του να εκτοξεύσει την αξία του και αυτό καθρεφτίζεται στη 10άδα του CIES Football με τους ακριβότερους τερματοφύλακες.

Στα πόδια του έχουν στρωθεί αρκετά εκατομμύρια ευρώ και το καλοκαίρι αναμένεται να είναι ένα από τα πρόσωπα που θα απασχολήσουν έντονα στα ελληνικά δρώμενα. Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει ανεβάσει κατακόρυφα την αξία του και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα.

Σας έχουμε ενημερώσει στο Gazzetta για το ιδιαίτερο... φλερτ της Γιουβέντους αλλά και το όνομα του που φιγουράρει τα μπλοκάκια αρκετών ανθρώπων από ομάδες της ελίτ στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο βέβαια καθώς στα 23 του χρόνια, ο Έλληνας πορτιέρε έχει καταφέρει να μπει σε μία σημαντική λίστα του CIES Football.

Η παγκόσμια πλατφόρμα έχει τον διεθνή τερματοφύλακα στην πρώτη 10άδα με τους ακριβότερους τερματοφύλακες του κόσμου που αγωνίζονται εκτός των top 5 πρωταθλημάτων και συγκεκριμένα βρίσκεται στην 7η θέση με 11,23 εκατ. ευρώ.

Από κάτω του είναι ο Κολομβιανός πορτιέρε της Κρουζ Αζούλ, Κέβιν Μάιερ με 11,19 εκατ. ευρώ, ο Ουγκουρτσάν Τσακίρ που είναι βασικός τερματοφύλακας της Γαλατασαράι με 10,56 εκατ. ευρώ και ο Εβέν Ζαουέν της Ρεμς με 10,14 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, ο Τζολάκης είναι κάτω από τον Χόρνιτσεκ της Μπράγκα, τον Στάνισλαβ Αγκάτσεφ της Κρασνοντάρ, τον Ματέι Κόβαρ της Αϊντχόφεν, τον Ρόμ Οβούσου-Οντούρο της Άλμααρ, τον Ντιόγο Κόστα της Πόρτο και του πρωτοπόρου Ανατολί Τρούμπιν της Μπενφίκα (38.99 εκατ. ευρώ).