Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών παιχνιδιών της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις τρεις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στις 17:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται την ΑΕΛ Novbet, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 2. Στις 19:30 ακολουθεί το Ατρόμητος - Παναιτωλικός που θα είναι live από το Nova Sports 2, ενώ στις 20:00 η δράση για το Σάββατο (28/2) ολοκληρώνεται με το Κηφισιά - Λεβαδειακός που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στο ελληνικό πρωτάθλημα