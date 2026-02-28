Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League, την πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου και τον τελικό στο Κύπελλο Ελλάδος πόλο.

Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζουν οι τρεις αναμετρήσεις για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που ξεκινάει σήμερα (28/2).

Στις 17:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται την ΑΕΛ Novbet, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 2. Στις 19:30 ακολουθεί το Ατρόμητος - Παναιτωλικός που θα είναι live στο Nova Sports 2, ενώ στις 20:00 η δράση ολοκληρώνεται με το Κηφισιά - Λεβαδειακός που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Μετά από 15 χρόνια, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου επιστρέφει στο ανακαινισμένο κλειστό της Παιανίας, με μερικά από τα κορυφαία ονόματα να διαγωνίζονται αυτό το διήμερο (28-29/2). Η πρεμιέρα γίνεται σήμερα στις 19:00, με την ΕΡΤ2 να καλύπτει όλο το τουρνουά.

Τέλος, σπουδαία «μάχη» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος στο πόλο, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες στο κλειστό κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας