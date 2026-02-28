Σέντρα στην 23η αγωνιστική της Λίγκας με 3 αγώνες το Σάββατο ενώ την Κυριακή είανι προγραμματισμένο το Παναθηναϊκός - Άρης.

Τρεις αναμετρήσεις έχει στο πρόγραμμά της η 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 , που ξεκινά το Σάββατο.

Πρόκειται για τα ματς ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet, Ατρόμητος - Παναιτωλικός και Κηφισιά - Λεβαδειακός. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με αντίπαλο τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στον Αστέρα ενώ το ντέρμπι της αγωνιστικής είναι το Παναθηναϊκός - Άρης.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, 2026

17.00: Ο.Φ.Η. - ΑΕΛ NOVIBET: ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ CS2HD

19.30: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS2HD

20.00: Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ CS1HD

Κυριακή 01 Μαρτίου, 2026

16.00: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ NS PRIME

17.30: ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. - Α.Ε.Κ.: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ CS2HD

19.00: Π.Α.Ο.Κ. - ASTERAS AKTOR: ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ NS PRIME

20.00: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. - ΑΡΗΣ: "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" CS1HD