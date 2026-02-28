Super League: Σέντρα στην 23η αγωνιστική με το ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet
Τρεις αναμετρήσεις έχει στο πρόγραμμά της η 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1, που ξεκινά το Σάββατο.
Πρόκειται για τα ματς ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet, Ατρόμητος - Παναιτωλικός και Κηφισιά - Λεβαδειακός. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με αντίπαλο τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στον Αστέρα ενώ το ντέρμπι της αγωνιστικής είναι το Παναθηναϊκός - Άρης.
Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, 2026
17.00: Ο.Φ.Η. - ΑΕΛ NOVIBET: ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ CS2HD
19.30: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS2HD
20.00: Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ CS1HD
Κυριακή 01 Μαρτίου, 2026
16.00: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ NS PRIME
17.30: ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. - Α.Ε.Κ.: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ CS2HD
19.00: Π.Α.Ο.Κ. - ASTERAS AKTOR: ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ NS PRIME
20.00: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. - ΑΡΗΣ: "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" CS1HD
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.