Γκεοργκίεφ: «Καλή ευκαιρία για να πάρουμε ρεβάνς στην Σλοβενία, μας γεμίζει ευθύνες το ταξίδι του κόσμου»

Οι δηλωσεις του Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην κάμερα της Cosmote TV μετά την κλήρωση της ΑΕΚ με την Τσέλιε στους «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ έμαθε τον επόμενο ευρωπαϊκό της αντίπαλο, καθώς η κλήρωση της Νιόν έφερε στο «δρόμο» της για τους «16» του Conference League την Τσέλιε. Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV τόσο για τα ερχόμενα ματς με τους Σλοβένους, όσο και για το κυριακάτικο ματς με το Βόλο στο... Sold Out από Ενωσίτες Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι δηλωσεις του Μάρτιν Γκεοργκίεφ

Για το αν είχε προτίμηση: «Όχι, δεν είχα κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Ευχόμαστε να είμαστε καλά, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση και γιατί όχι… Όπως όλες οι ομάδες εύχονται να κρατήσουν το τρόπαιο στα χέρια τους, έτσι το ευχόμαστε και εμείς.

Έχω δει τι έχει πετύχει η ομάδα στη League Phase, θυμήθηκα ότι είχαμε χάσει στην Σλοβενία, είναι μια καλή ευκαιρία για να πάρουμε ρεβάνς».

Για το ότι βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα: «Είναι ένα έξτρα κίνητρο ότι είμαι στη λίστα, ευχαριστώ γι’ αυτό, θα προσπαθήσω και εγώ να ικανοποιήσω με την απόδοση μου την ομάδα όχι μόνο όμως στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα».

Για τους 20.000 Ενωσίτες που θα βρεθούν στον Βόλο κι αν αποτελεί κίνητρο ή άγχος: «Είναι ένα έξτρα κίνητρο ο κόσμος αλλά ταυτόχρονα, όπως μας είπε και ο προπονητής μας, μας γεμίζει ευθύνες αυτό γιατί θα έρθουν άνθρωποι στο γήπεδο που θα ταξιδέψουν 300 χιλιόμετρα και πρεεπει να τους κάνουμε χαρούμενους».