Ο Τιν Γεντβάι δηλώθηκε να εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής, λόγω καρτών, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο.

Τρεις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο Τιν Γεντβάι στον αγώνα του Παναθηναϊκου με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο και συνεπώς έπρεπε να δηλωθεί να εκτίσει ποινής μιας αγωνιστικής σε μια από τις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

O Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να στερηθεί των υπηρεσιών του Κροάτη στόπερ στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε πως για το κέντρο της άμυνας αυτήν την περίοδο είναι νοκ άουτ ο Πάλμερ Μπράουν.

Εκτός από τον Τίτορμο ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε αυτό το διάστημα τον Άρη στο «Απόστολος Νικολαΐδης», τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο σε εξ αναβολής ματς και τον Λεβαδειακό στην Βοιωτία.

Θυμίζουμε πως στο ποινολόγιο βρίσκονται ο Κάρολ Σφιντέρσκι και ο Νταβίντε Καλάμπρια, οι οποίοι έχουν δηλωθεί να εκτίσουν στο... εμβόλιμο ματς με τους Κρητικούς.