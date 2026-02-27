Πένθος στον Παναθηναϊκό: «Έφυγε» από τη ζωή ο Μιχάλης Βουτσαράς

Σε ηλικία 91 ετών απεβίωσε ο άλλοτε τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Μιχάλης Βουτσαράς.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού εξέφρασε με ανακοίνωση της τα συλλυπητήρια της για την απώλεια του Μιχάλη Βουτσαρά. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας των πρασίνων «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Είχε αγωνιστεί για 11 χρόνια με τη φανέλα του «τριφυλλιού», ενώ ήταν διεθνής και με την Εθνική μας ομάδα, καταγράφοντας μία συμμετοχή στον εκτός έδρας αγώνα με τη Γερμανία, στις 22/10/1961, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του σπουδαίου Μιχάλη Βουτσαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1935 και μεγάλωσε στην περιοχή ανάμεσα στο Ρουφ και τον Βοτανικό. Το 1956 έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, όταν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό προερχόμενος από τη Δόξα Πειραιώς, έπειτα από εισήγηση του τότε προπονητή του Τριφυλλιού, Σβέτισλαβ Γκλίσοβιτς. Το ταλέντο και τα αγωνιστικά του προσόντα ξεχώρισαν από νωρίς, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί γρήγορα ως βασικός τερματοφύλακας της ομάδας.

Ο αποκαλούμενος «Τανάλιας», λόγω της σταθερότητας, της δύναμης και της αποτελεσματικότητάς του κάτω από τα δοκάρια, υπήρξε αναντικατάστατο στέλεχος του Παναθηναϊκού στα τρία διαδοχικά πρωταθλήματα που κατέκτησε ο σύλλογος στο ξεκίνημα της Α’ Εθνικής, ενώ είχε καθοριστική συνεισφορά και στο ιστορικό αήττητο πρωτάθλημα του 1964. Συνολικά, πανηγύρισε με το Τριφύλλι πέντε πρωταθλήματα (1960, 1961, 1962, 1964, 1965) και ένα Κύπελλο Ελλάδας (1967), αποτελώντας βασικό πυλώνα σε μια από τις πλέον επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της ομάδας.

Υπήρξε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στα πρώτα ιστορικά ευρωπαϊκά παιχνίδια του συλλόγου, γράφοντας το όνομά του σε μια νέα εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε με τα πράσινα για έντεκα χρόνια, από το 1956 έως το 1967, καταγράφοντας 132 συμμετοχές στην Α’ Εθνική, 45 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 25 στο Κύπελλο Ελλάδας και 10 στα Κύπελλα Ευρώπης, ενώ φόρεσε μία φορά και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Η προσφορά του στον σύλλογο υπήρξε σημαντική και η οικογένεια του Παναθηναϊκού τον αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.