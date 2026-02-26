Με το που τελείωσαν και τα πέναλτι και ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση για τους «16» του Europa League, παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν μαζί.

Το ταξίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη συνεχίζεται με τους «πράσινους» να επικρατούν της Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία στην διαδικασία των πέναλτι με 4-3 και να παίρνουν την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Europa League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα μάθει την Παρασκευή τον αντίπαλό του στον δρόμο προς τα προημιτελικά.

Μια σημαντική πρόκριση που πανηγυρίστηκε όπως της άξιζε. Με το που τελείωσαν και τα πέναλτι οι παίκτες του «τριφυλλιού» πήγαν προς το μέρος που βρισκόντουσαν οι πάνω από 500 φίλοι της ομάδας και όλοι μαζί πανηγύρισαν αυτή την ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας.