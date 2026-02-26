Παναθηναϊκός: Παίκτες και κόσμος έγιναν ένα μετά την μεγάλη πρόκριση (vid)
Το ταξίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη συνεχίζεται με τους «πράσινους» να επικρατούν της Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία στην διαδικασία των πέναλτι με 4-3 και να παίρνουν την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Europa League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα μάθει την Παρασκευή τον αντίπαλό του στον δρόμο προς τα προημιτελικά.
Μια σημαντική πρόκριση που πανηγυρίστηκε όπως της άξιζε. Με το που τελείωσαν και τα πέναλτι οι παίκτες του «τριφυλλιού» πήγαν προς το μέρος που βρισκόντουσαν οι πάνω από 500 φίλοι της ομάδας και όλοι μαζί πανηγύρισαν αυτή την ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας.
☘️🙌 Το πράσινο πανηγύρι του κόσμου με τους παίκτες μετά την ηρωική πρόκριση του τριφυλλιού— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 26, 2026
🇨🇿 Αποστολή στην Τσεχία: @soteraras #paofc pic.twitter.com/w4X50oXoYj
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.