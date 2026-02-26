ΑΕΚ: Οι αγαπημένες ταινίες των παικτών του Νίκολιτς (vid)
Οι παίκτες της ΑΕΚ συνέχισαν την προετοιμασία τους για το ερχόμενο ματς με τον Βόλο στο... κατάμεστο από Ενωσίτες Πανθεσσαλικό Στάδιο, όμως πριν την προπόνηση απάντησαν στην κάμερα των Social Media της ΠΑΕ σε ένα απλό, αλλά ενδιαφέρον ερώτημα. «Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία;».
Έλληνες και ξένοι ποδοσφαιριστές έδωσαν τις απαντήσεις τους και αναμενόμενα το «εύρος» ήταν πολύ μεγάλο. Από Blockbuster και ταινίες με super ήρωες, όπως το «The Dark Knight Rises», μέχρι... κινούμενα σχέδια και χριστουγεννιάτικες ταινίες, όπως το «Lion King» και το «Home Alone».
Στις επιλογές είναι και μια ελληνική ταινία, καθώς ο Δημήτρης Καλοσκάμης διάλεξε το «Έτερoς Εγώ», του Σωτήρη Τσαφούλια.
@aekfc What’s your favourite movie? 🍿 #aekfc #football #movie #favouritemovie ♬ πρωτότυπος ήχος - AEK FC
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.