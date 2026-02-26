Η ΑΕΚ δημοσίευσε video στο TikTok με τους ποδοσφαιριστές της να... αποκαλύπτουν τις αγαπημένες τους ταινίες.

Οι παίκτες της ΑΕΚ συνέχισαν την προετοιμασία τους για το ερχόμενο ματς με τον Βόλο στο... κατάμεστο από Ενωσίτες Πανθεσσαλικό Στάδιο, όμως πριν την προπόνηση απάντησαν στην κάμερα των Social Media της ΠΑΕ σε ένα απλό, αλλά ενδιαφέρον ερώτημα. «Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία;».

Έλληνες και ξένοι ποδοσφαιριστές έδωσαν τις απαντήσεις τους και αναμενόμενα το «εύρος» ήταν πολύ μεγάλο. Από Blockbuster και ταινίες με super ήρωες, όπως το «The Dark Knight Rises», μέχρι... κινούμενα σχέδια και χριστουγεννιάτικες ταινίες, όπως το «Lion King» και το «Home Alone».

Στις επιλογές είναι και μια ελληνική ταινία, καθώς ο Δημήτρης Καλοσκάμης διάλεξε το «Έτερoς Εγώ», του Σωτήρη Τσαφούλια.