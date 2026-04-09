To Gazzetta στην AS για τον αναγεννημένο Γιόβιτς που απειλεί την Ράγιο

Ο δημοσιογράφος του Gazzetta, Δημήτρης Βέργος μίλησε στην «AS» για τον αναγεννημένο Λούκα Γιόβιτς, που είναι έτοιμος να δείξει ότι επέστρεψε.

Στο περιθώριο του αποψινού εκτός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα προημιτελικά του Conference League, ο δημοσιογράφος του Gazzetta, Δημήτρης Βέργος, που βρίσκεται στη Μαδρίτη για την κάλυψη του αγώνα, παραχώρησε μία συνέντευξη στην «AS» μιλώντας για το παιχνίδι και τον αναγεννημένο Λούκα Γιόβιτς.

Ο ρεπόρτερ της «Ένωσης» αναφέρθηκε στην επιλογή του Σέρβου φορ να έρθει στην ΑΕΚ το καλοκαίρι αντί να πάει στην Οβιέδο για να αποτελέσει μέλος μιας ομάδας που κυνηγά τρόπαια θεωρώντας παράλληλα πως είναι και το κατάλληλο περιβάλλον για να κάνει ένα reset λόγω και της παρουσίας του Νίκολιτς εκεί, κάτι που τελικά συνέβη, αφού εκείνος κάνει πολύ καλή σεζόν.

«Αυτός (Νίκολιτς) είναι που τον βοήθησε να αποκαταστήσει την αυτοπεποίθησή του. Ο προπονητής είναι Σέρβος, όπως και ο παίκτης και τον γνωρίζει απόλυτα. Ο Γιόβιτς επέλεξε την ΑΕΚ το καλοκαίρι, παρά την προσφορά που υπήρχε από την Οβιέδο, επειδή ήθελε να παίξει για μία ομάδα που κυνηγάει τίτλους. Ήθελε να επανεκκινήσει την καριέρα του και το έχει καταφέρει. Παίζει σ' ένα τρομερό επίπεδο».

Στο ίδιο μέσο μίλησε και με κεντρικό θέμα την «αναγέννηση» του Σέρβου φορ μίλησε και η δημοσιογράφος της Cosmote TV και αρχισυντάκτρια των Galacticos του Gazzeta, Έλενα Παπαδοπούλου.

Εκείνη αναφέρθηκε στην επιστροφή του καλού εαυτού του Γιόβιτς, στον ρόλο που έχει παίξει σ' αυτό το 4-4-2 του Νίκολιτς και η σύνδεσή του με τον Βάργκα ενώ έδωσε κι ένα προγνωστικό θεωρώντας πως θα σκοράρει απόψε.

«Παρακολουθώ τον Γιόβιτς απ' όταν ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτός τα πήγε καλά εκεί, αλλά τώρα έχει αναγεννηθεί. Έχει προσαρμοστεί πολύ καλά και δείχνει τη φόρμα που είχε στην Bundesliga. Ο Νίκολιτς έχει επιλέξει να παίζει 4-4-2 και ο Σέρβος φορ έχει εξαιρετική σύνδεση με τον Βάργκα. Αυτοί αλλάζουν ακόμη και θέσεις. Θα στοιχημάτιζα ότι θα σκοράρει ενάντια στην Ράγιο απόψε. Ο Γιόβιτς θέλει να δείξει ότι επέστρεψε».