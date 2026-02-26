Την καριέρα του στον Πανσερραϊκό θα συνεχίσει ο Τόνι Στοϊκόφσκι, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Στον Πανσερραϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τόνι Στοϊκόφσκι, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση. Ο Αυστραλός μπακ είναι και με τη βούλα παίκτης των «Λιονταριών» και θα δώσει και αυτός με τη σειρά του τη δική του «μάχη», ενόψει της δύσκολης συνέχειας, για να παραμείνει η ομάδα στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην Ηλιούπολη πήγε το καλοκαίρι του 2024, χωρίς όμως να παίξει, αφού κατέγραψε μόνομία συμμετοχή στον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ για το Κύπελλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Τόνι Στοϊκόφσκι,, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας. Ο Τόνι είναι γεννημένος στις 09/12/1994 στην Αυστραλία, αγωνίζεται ως αμυντικός και έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην FK Vardar, στην Botev Vr. της Βουλγαρίας, στην FC Cartagena στην Ισπανία, ενώ το περασμένο καλοκαίρι ήρθε στην Ελλάδα για την Ηλιούπολη. Τόνι, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».

