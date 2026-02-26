Η Αλ Ντιρίγια είχε την πρόθεση πρόωρης αγοράς των δικαιωμάτων του Κλέιτον Ντιαντί αλλά «πάγωσε» την υπόθεση έχοντας όμως σκοπό να το πράξει το καλοκαίρι.

Η συμφωνία του Άρη με την ομάδα από τη Σαουδικής Αραβίας προβλέπει το ποσό των 1.5 εκατ. ευρώ για δανεισμό έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Περιλαμβάνει επίσης και ρήτρα αγοράς 5 εκατ. ευρώ στην περίπτωση εξασφάλισης της ανόδου της Αλ Ντιρίγια στην πρώτη κατηγορία. Έπειτα από 25 αγωνιστικές, η τελευταία βρίσκεται σε θέση ισχύος καθώς είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας – εξασφαλίζοντας την απευθείας άνοδό της – σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από τον τρίτο και απομένουν εννιά αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος.

Στα μέσα του περασμένου Δεκέμβρη, Άρης και Αλ Ντιρίγια μπήκαν σε διαδικασία συζητήσεων για την πρόωρη πώληση του Κλέιτον Ντιαντί και για την ακρίβεια οι Σαουδάραβες πρότειναν χαμηλότερο ποσό σε σύγκριση με τη ρήτρα. Η προσφορά τους απορρίφθηκε από τον Άρη ο οποίος επέμεινε στο ποσό που προβλέπει η αρχική συμφωνία αλλά και στον εφάπαξ τρόπο καταβολής αυτού.

Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν και μέχρι πρότινος υπήρχε το ενδεχόμενο άμεσης πώλησης του παίκτη ο οποίος πραγματοποιεί πειστική σεζόν αφού σε σύνολο 23 αγώνων έχει τρία γκολ και έξι ασίστ. Πλέον δεν υφίσταται ζήτημα άμεσης πώλησης κι όλα δείχνουν ότι – εφόσον εξασφαλίσει την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία – η Αλ Ντιρίγια θα καταβάλλει το ποσό της ρήτρας (5εκατ. ευρώ) το ερχόμενο καλοκαίρι και θα αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή.