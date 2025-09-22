Άρης: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια

Άρης: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια

Βασίλης Βλαχόπουλος
Ο Ντιαντί

bet365

Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Κλέιτον Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια από τον οποίον ο Άρης θα επωφεληθεί ένα ποσό της τάξεως των 1.5 εκατ. ευρώ ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει και option αγοράς 5 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών χρονολογείται από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας και μάλιστα ο Κλέιτον Ντιαντί ήδη βρίσκεται στη Σαουδική Αραβίας για τις απαραίτητες εξετάσεις και φυσικά τη διευθέτηση των διαδικαστικών θεμάτων. Το ποσό του ενοικίου ανέρχεται στο ποσό των 1.5 εκατ. ευρώ ενώ η συμφωνία εμπεριέχει και option αγοράς της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι του 2026.

Ο 19χρονος Ντιαντί αποκτήθηκε από τους «κίτρινους» το καλοκαίρι του 2024 και συνολικά αγωνίστηκε σε 28 παιχνίδια δίχως να καταφέρει να σημειώσει γκολ.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα