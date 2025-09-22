Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Κλέιτον Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια από τον οποίον ο Άρης θα επωφεληθεί ένα ποσό της τάξεως των 1.5 εκατ. ευρώ ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει και option αγοράς 5 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών χρονολογείται από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας και μάλιστα ο Κλέιτον Ντιαντί ήδη βρίσκεται στη Σαουδική Αραβίας για τις απαραίτητες εξετάσεις και φυσικά τη διευθέτηση των διαδικαστικών θεμάτων. Το ποσό του ενοικίου ανέρχεται στο ποσό των 1.5 εκατ. ευρώ ενώ η συμφωνία εμπεριέχει και option αγοράς της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι του 2026.

Ο 19χρονος Ντιαντί αποκτήθηκε από τους «κίτρινους» το καλοκαίρι του 2024 και συνολικά αγωνίστηκε σε 28 παιχνίδια δίχως να καταφέρει να σημειώσει γκολ.

