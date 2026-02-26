Άβολες αλήθειες για το νέο... αφήγημα!

Ο Γιώργος Τσακίρης διαβάζει τις αναλύσεις του ανταγωνισμού για την ΑΕΚ που με την Ευρώπη έρχονται τα... δύσκολα όπως λένε και τα κάνει... πενηνταράκια!

Υπάρχει νέο αφήγημα στην ...πιάτσα των γραφείων του επικοινωνιακού σχεδιασμού σε βάρος της ΑΕΚ από τα μέλη του ελεγχόμενου συστήματος στο χώρο των εξαρτημένων (και μη μέσω εντολοδόχων) Μέσων. Στ' αλήθεια καταβάλω μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να διαπιστώσω τι τους εξυπηρετεί τους ίδιους και την ομάδα που υπηρετούν, αλλά μάταια, δεν βγαίνει σοβαρό πόρισμα και αποτέλεσμα που να δικαιολογεί την επιλογή τους να επιχειρούν ανά διαστήματα να απαξιώσουν αυτό που πετυχαίνει αγωνιστικά, καθαρά και δίχως εξαρτήσεις από το παρασκήνιο, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς! Ίσως να γίνεται για αυτούς στους οποίους απευθύνονται, στον κόσμο των ανταγωνιστών της Ένωσης, άσχετα αν και δεν κατανοώ τι κερδίζουν με αυτόν τον τρόπο να και ειδικά από τη στιγμή που τους αναδεικνύουν μισές αλήθειες. Προφανώς τα συζητάνε και τα αποφασίζουν πώς θα κινηθούν, μιας και τα γραφούν και τα λένε πολλοί και από διαφορετικά αφεντικά εξαρτημένοι, όχι από το ίδιο. Είναι σαν αυτό που έλεγε ο Μπέζος στη σειρά που πρωταγωνίστησε: "πώς τα βρίσκουν οι...... μεταξύ τους"!

Το νέο αφήγημα λοιπόν το οποίο έρχεται να διαδεχθεί εκείνα που ανέφεραν -χωρίς να δικαιωθούν- μεταξύ άλλων πως: "δύσκολα να ανταποκριθεί και να πρωταγωνιστήσει με νέο σχέδιο, προπονητή και ρόστερ υπό δημιουργία",τόνιζαν και ανέλυαν στην αρχή της σεζόν, για να ακολουθήσει το "θα ξεφουσκώσει και με τις απουσίες της" (σ.σ.: το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου) και να φτάσουμε φυσικά στο: "καλά τα πήγε έως τώρα αλλά να δούμε αν θα πάρει τίποτα στα ντέρμπι μιας και με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ έχασε στον πρώτο γύρο". Τούτη την περίοδο έχουμε νέα... κασέτα που παίζει με ίδιο περιεχόμενο από διαφορετικά πρόσωπα και... παραμάγαζα στα ΜΜΕ. "Μέχρι τώρα καλά ήταν δίχως Ευρώπη, το πρόβλημα θα το έχει Μάρτιο και στα play offs που θα παίζει και Conference League, τώρα εκμεταλλεύτηκε το μήνα της, δηλαδή το γεγονός ότι δεν είχε ευρωπαϊκά ενδιάμεσα ματς, αλλά τώρα έρχονται". Δεν θα σταθώ στο κόμπλεξ που φωνάζει ότι βγάζουν, αν και με λυπεί διότι συμβαίνει και από πρόσωπα στα οποία είχα κάποιο σεβασμό προ ετών.

Αλλά δεν θα το προσπεράσω δίχως να καταγράψω μερικές άβολες αλήθειες για όσους αποφάσισαν να δημιουργηθεί αυτό το νέο αφήγημα. Αφού πρώτα υπενθυμίσω και γράψω ΞΑΝΑ, ότι η ΑΕΚ δεν έχει γίνει η Μπαρτσελόνα του Πεπ και η United του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, να θυμίσω ότι το καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο της Ένωσης το είδαμε το δίμηνο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου όπου η ομάδα του Νίκολιτς αγωνιζόταν Πέμπτη - Κυριακή - Πέμπτη - Κυριακή - Τετάρτη - Κυριακή, σε πρωτάθλημα, Conference League και Κύπελλο... Τότε έγραψε το σερί 13 αγώνων έως τη διακοπή χωρίς ήττα και αναρριχήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Superleague, πήρε την πρόκριση απ' ευθείας στους "16" του Conference League και του Κυπέλλου (όπου απέτυχε)! Ωστόσο ας το προσπεράσουμε και αυτό προκειμένου να αναδείξουμε ένα γεγονός, ένα δεδομένο, το οποίο έρχεται να καταρρίψει και αυτό το νέο αφήγημα, το οποίο πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιον και τι εξυπηρετεί...

Διακρίνεται λοιπόν μια έντονη ανησυχία για το πώς θα διαχειριστεί η ΑΕΚ τα συνεχόμενα παιχνίδια τον Μάρτιο που θα έχουμε τη διαδικασία των "16" του Conference League και φυσικά και μετά στη συνέχεια, στην προημιτελική φάση και βάλε... Αφενός είναι πολύ ευχάριστο να θεωρούν δεδομένο ότι θα φτάσει ο Δικέφαλος στους "8", αλλά ακόμη δεν έχει συμβεί, για να γράφουμε με το τώρα και όχι με το τι ενδεχομένως θα συμβεί. Στο... σήμερα, στην άμεση υποχρέωση, να γνωστοποίησω (αν και τα ξέρουν αλλά σκοπίμως δεν τα αναφέρουν στις αστειότητες που αναφέρουν ως αναλύσεις τους) πως η Ένωση παίζει 12 και 19 Μαρτίου τα πρώτα της ευρωπαϊκά παιχνίδια για τη φάση των "16" και στο ενδιάμεσο και στο μετά παίζει με Ατρόμητο εκτός και Κηφισιά εντός. Στις 22 του Μάρτη ολοκληρώνεται η regular season του πρωταθλήματος κι ακολουθεί η διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Εφόσον η ΑΕΚ τα καταφέρει να προκριθεί, κάτι που ευχόμαστε όλοι φαντάζομαι, θα δώσει τα δυο ματς για τα προημιτελικά της διοργάνωσης στις 9 και 16 Απριλίου, κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει αγώνα πρωταθλήματος ενδιάμεσα διότι ως γνωστόν στις 12 Απριλίου είναι η Κυριακή του Πάσχα! Κοινώς δεν θα επιβαρυνθεί το πρόγραμμά της και θα πρέπει να βρεθούμε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, που μακάρι να πάμε έως την Λειψία, για να αρχίζει να απασχολεί το ενδεχόμενο να επηρεαστεί το πρόγραμμα της Ένωσης τη στιγμή που να θυμίσω έχει και το δικαίωμα της αναβολής μιας αγωνιστικής υποχρέωσης δικής της εντός συνόρων εφόσον το έχει ανάγκη! Τώρα αν στους "4" επιβαρυνθεί το πρόγραμμα, εντελώς μεταξύ μας ντε, ας γίνει: δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ανταποκριθεί η Ένωση, διότι το έκανε με πολύ χειρότερο και απαιτητικό πρόγραμμα 13 αγώνων σερί, έχοντας μάλιστα τότε να διαχειριστεί από έξι έως εννέα απουσίες!

***Δεν ξανάγινε από τους οπαδούς καμίας ομάδας να διατεθούν περισσότερα από 20.000 εισιτήρια για εκτός έδρας αγώνα στην ιστορία των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος στη σύγχρονη έκδοση αυτού και τα τελευταία τουλάχιστον 30 με 40 χρόνια! Στον Βόλο θα ταξιδέψουν και θα βρεθούν στο πλάι της ΑΕΚ του Νίκολιτς τουλάχιστον 22.000 Ενωσίτες, οι οποίοι συνιστούν τη πιο δυνατή ασπίδα της ομάδας του Σέρβου τεχνικού, την απόλυτη δύναμή της. Αν θυμάμαι καλά μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν πάει στο αντίστοιχο γήπεδο περίπου 17.000 τη χρονιά που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα και αν θυμάμαι σωστά ήταν στο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου του 2022 με σούπερ καιρό και μεγάλο νικηφόρο σερί...