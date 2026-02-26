Η Άλκμααρ πήρε τη ρεβάνς επί της Νόα μετά την ήττα με 1-0 στη Αρμενία, αφού επικράτησε στην Ολλανδία με 4-0 κι έθεσε υποψηφιότητα για αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16» του Conference League.

Άλκμααρ - Νόα 4-0

Η Άλκμααρ τα έφερε όλα τούμπα στην Ολλανδία κι απέκλεισε τη Νόα για να βρεθεί στους «16» του Conference League. Παρά την ήττα με 1-0 στην Αρμενία, οι Ολλανδοί έκαναν το καθήκον τους στη ρεβάνς και με τη νίκη με 4-0 προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο, εκεί όπου θα αποτελέσουν τον έναν εκ των δυο υποψήφιων αντιπάλων της ΑΕΚ μαζί με την Τσέλιε.

Η Άλκμααρ προηγήθηκε νωρίς στο σκορ και ισοφάρισε το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα χάρη σε γκολ του Ντάαλ, με τον Μάινανς να γράφει το 2-0 αι να χαρίζει προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του πριν από το ημίχρονο. Ο ίδιος παίκτης υπέγραψε το 3-0 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ (54΄) και πρακτικά την πρόκριση των γηπεδούχων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πρώτο εμπόδιο της ΑΕΚ στα νοκ-άουτ στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2).

Πριν από το φινάλε πάντως προστέθηκε και... κερασάκι, όταν στο 90΄+1 ο Γιένσεν διαμόρφωσε το τελικό 4-0 κι έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Άλκμααρ.

Κρίσταλ Πάλας - Ζρίνσκι 2-0

Το 1-1 του πρώτου ματς άφηνε τα πάντα ανοικτά για τη ρεβάνς του Λονδίνου, με την Κρίσταλ Πάλας να αποφεύγει τις... εκπλήξεις. Οι Άγγλοι επικράτησαν 2-0 επί της Ζρίνσκι και κλείδωσαν την πρόκρισή τους στη φάση των «16» του Conference League. Το γκολ του Λακρουά στο 38΄έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους, οι οποίοι σφράγισαν το εισιτήριο στο 90΄+3΄με υπογραφή του Γκεσάν.

Λωζάνη - Σίγκμα Όλομουτς 1-2

Τεράστια έκπληξη στην Ελβετία, εκεί όπου η Σίγκμα Όλομους επικράτησε 2-1 επί της Λωζάνης και συνέχισε το ευρωπαϊκό της ταξίδι προβάλλοντας σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια της Ελλάδας να ξεπεράσει την Τσεχία και να ανέβει στην 10η θέση του country ranking της UEFA. Το 1-1 του πρώτου ματς είχε αφήσει τα πάντα ανοικτά, με τους Τσέχους να παίρνουν την πρόκριση εκτός έδρας. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Σιπ στο 22΄, όμως ο Γιάνε ισοφάρισε στο 35΄για το 1-1. Στο 44΄ο Ρούσεκ πέτυχε το χρυσό γκολ για την Σίγκμα Όλομουτς, καθώς στο 90΄+4΄τo VAR ακύρωσε το γκολ ισοφάρισης το Σο κι έστειλε τους φιλοξενούμενους στην επόμενη φάση.

Λεχ Πόζναν - Κουόπιο 1-0

Η Λεχ Πόζναν πανηγύρισε νέα νίκη με 1-0 επί της Κουόπιο, έκανε το 2/2 στο ζευγάρι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Το μοναδικό γκολ των Πολωνών πέτυχε ο Ροντρίγκες στο 65΄του αγώνα για να κλειδώσει την μοίρα του ζευγαριού.